«Бедный олигарх»: что за дворец фигурирует в сериале?

В этом году на сервисе PREMIER вышел сериал «Бедный олигарх». Он рассказывает о богатом российском бизнесмене, который потерял практически все свои деньги и остался вдвоем с дворецким в своем британском особняке. Главные роли в сериале исполнили Владимир Сычев и Максим Лагашкин.

Оказалось, что для аренды классического британского особняка совершенно не обязательно лететь в Великобританию. Огромный дом, в котором происходят съемки сериала, был найден в Подмосковье.

По словам продюсера сериала Сарика Андреасяна, ему не нравились дома, которые команда присматривала для съемок. Они все были недостаточно большими. Андреасян хотел увидеть по-настоящему гигантский многоэтажный дом, в который не стыдно пригласить королеву. Оказалось, что все это время именно такой дворец находился в Подмосковье.

Когда команда приехала на локацию, они были поражены – во-первых, размерами особняка и прилегающей площади, во-вторых, непохожестью участка и дома на то, что мы привыкли видеть в России. По словам Андреасяна, первой его шуткой на локации была фраза, что прямо здесь можно снимать новый сезон «Короны».

Дворец оказался настолько масштабным, что даже многочисленная съемочная группа сериала заняла лишь малую его часть. Правда, подробностями о том, где именно находится это удивительное место, создатели не делятся. Видимо, боятся, что фанаты приедут и будут мешать съемочному процессу – это, например, являлось большой проблемой для сериала «Шерлок», который снимался как раз в Великобритании.