Драма «Рэймонд и Рэй» с Юэном Макгрегором и Итаном Хоуком получила дату премьеры

Стриминговый сервис Apple TV+ огласил официальную дату выхода семейной трагикомедии «Рэймонд и Рэй», главные роли в которой сыграли Юэн Макгрегор и Итан Хоук. Цифровой релиз картины состоится 21 октября, спустя примерно месяц после мировой премьеры на 47-м международном кинофестивале в Торонто.

В центре сюжета окажутся сводные братья, которые встречаются на похоронах отца. Покойный обладал очень строгим нравом и оставил на судьбах сыновей неизгладимый отпечаток — настолько глубокий, что они на протяжении жизни боролись с последствиями сурового воспитания старика. Каким-то образом главным героям удается сохранять чувство юмора, и вынужденная встреча дарит им уникальную возможность пересобрать свои побитые жизни. Согласно завещанию умершего, его сыновья должны собственноручно выкопать ему могилу, при этом анализируя, кем они стали — как благодаря ему, так и вопреки. Создатели обещают фильм, исполненный настоящего гнева, подлинной боли, любви и забавных глупостей.

За сценарий и режиссуру проекта отвечает Родриго Гарсия («Четыре хороших дня», «Таинственный Альберт Ноббс»). В остальной актерский ансамбль вошли Софи Оконедо, Вонди Кертис-Холл, Марибель Верду, Том Бауэр, Тодд Луисо, Джина Дзюн, Лаура Линда Брэдли и Максим Суинтон.