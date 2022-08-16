Объявлены жюри и конкурсная программа фестиваля короткометражного кино «Короче»
Смотр пройдет с 19 по 21 августа.
Учредители десятого фестиваля короткометражного кино «Короче» огласили состав жюри и конкурсную программу. Выбирать победителей в этом году будут Юлия Пересильд, Евгений Гришковец, Жора Крыжовников, Александр Робак, Владимир Мункуев, Ситора Алиева и Сергей Астахов.
В честь юбилея на фестивале будет работать еще одна группа жюри, собранная из призеров прошлых лет. В нее вошли Виктория Рунцова, Алексей Нужный, Никита Тамаров, Кирилл Фролов, Алена Бабенко и генеральный продюсер Фестиваля уличного кино Александр Щеряков.
Специально для гостей кинофестиваля Киноафиша сделала удобную навигацию.
В конкурсе юбилейного киносмотра заявлено двадцать пять отечественных короткометражек от самых разных деятелей индустрии. В почетный список вошли сатира с Константином Хабенским «Как с Максимом х(пип)ня случилась», дерзкий юмористический микс «Просрал», поэтический хоррор «Шурик» с участием Розы Хайруллиной, «Ночью можно» с Глебом Пускепалисом, криминальная драма «Привет, Сандрин», новый проект призера прошлого года Сергея Филатова «Слезы капали в Фо-Бо», а также несколько анимационных работ: «На глубине», «Женщина» и «Унесённый в звёздную глубину».
Все фильмы основной программы:
- «Веселый понедельник», реж. Софья Райзман;
- «Женщина», реж. Анастасия Соколова;
- «Зелень, мясо, голова», реж. Антон Хвалей;
- «Зожесть», реж. Максим Кадушев;
- «Кажется, навсегда», реж. Алена Олейник;
- «Как с Максимом х(пип)ня случилась», реж. Виталий Дудник;
- «Калачакра», реж. Ая Улзытуева;
- «Контактеры», реж. Анастасия Воронина;
- «Красная Заря», реж. Евгений Добророднов;
- «Курьер», реж. Олег Богатырев;
- «Луна сегодня не взойдет», реж. Давид Квирквелия;
- «На глубине», реж. Лиза Старикова;
- «Ночью можно», реж. Мария Ястребова;
- «Огонек», реж. Светлана Габдрахимова;
- «Отпечатки», реж. Серафим Ореханов;
- «Паттерны», реж. Глеб Суковатых;
- «Похороны чая», реж. Александра Гавриленко;
- «Привет, Сандрин», реж. Наталья Омельченко;
- «Просрал», реж. Павел Курандин;
- «Рыбалка», реж. Георгий Болдугеров;
- «Слезы капали в Фо-Бо», реж. Сергей Филатов;
- «Тук-тук-тук», реж. Андрей Гордин;
- «У нас есть связь», реж. Виктор Прокофьев;
- «Унесённый в звёздную глубину», реж. Сергей Анфиногентов;
- «Шурик», реж. Александр Самсонов.
Кинофестиваль пройдет с 19 по 21 августа в Калининграде. Конкурсную программу будут показывать с 20-го по 21-е число в кинотеатре «Заря». Фильмом открытия станет лента Адильхана Ержанова «Возвращение Зои».