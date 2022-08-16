Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Барбоскины Team" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Объявлены жюри и конкурсная программа фестиваля короткометражного кино «Короче»

Объявлены жюри и конкурсная программа фестиваля короткометражного кино «Короче»

16 августа 2022 13:05
Объявлены жюри и конкурсная программа фестиваля короткометражного кино «Короче»

Смотр пройдет с 19 по 21 августа.

Учредители десятого фестиваля короткометражного кино «Короче» огласили состав жюри и конкурсную программу. Выбирать победителей в этом году будут Юлия Пересильд, Евгений Гришковец, Жора Крыжовников, Александр Робак, Владимир Мункуев, Ситора Алиева и Сергей Астахов.

В честь юбилея на фестивале будет работать еще одна группа жюри, собранная из призеров прошлых лет. В нее вошли Виктория Рунцова, Алексей Нужный, Никита Тамаров, Кирилл Фролов, Алена Бабенко и генеральный продюсер Фестиваля уличного кино Александр Щеряков.

Специально для гостей кинофестиваля Киноафиша сделала удобную навигацию.

В конкурсе юбилейного киносмотра заявлено двадцать пять отечественных короткометражек от самых разных деятелей индустрии. В почетный список вошли сатира с Константином Хабенским «Как с Максимом х(пип)ня случилась», дерзкий юмористический микс «Просрал», поэтический хоррор «Шурик» с участием Розы Хайруллиной, «Ночью можно» с Глебом Пускепалисом, криминальная драма «Привет, Сандрин», новый проект призера прошлого года Сергея Филатова «Слезы капали в Фо-Бо», а также несколько анимационных работ: «На глубине», «Женщина» и «Унесённый в звёздную глубину».

Все фильмы основной программы:

  1. «Веселый понедельник», реж. Софья Райзман;
  2. «Женщина», реж. Анастасия Соколова;
  3. «Зелень, мясо, голова», реж. Антон Хвалей;
  4. «Зожесть», реж. Максим Кадушев;
  5. «Кажется, навсегда», реж. Алена Олейник;
  6. «Как с Максимом х(пип)ня случилась», реж. Виталий Дудник;
  7. «Калачакра», реж. Ая Улзытуева;
  8. «Контактеры», реж. Анастасия Воронина;
  9. «Красная Заря», реж. Евгений Добророднов;
  10. «Курьер», реж. Олег Богатырев;
  11. «Луна сегодня не взойдет», реж. Давид Квирквелия;
  12. «На глубине», реж. Лиза Старикова;
  13. «Ночью можно», реж. Мария Ястребова;
  14. «Огонек», реж. Светлана Габдрахимова;
  15. «Отпечатки», реж. Серафим Ореханов;
  16. «Паттерны», реж. Глеб Суковатых;
  17. «Похороны чая», реж. Александра Гавриленко;
  18. «Привет, Сандрин», реж. Наталья Омельченко;
  19. «Просрал», реж. Павел Курандин;
  20. «Рыбалка», реж. Георгий Болдугеров;
  21. «Слезы капали в Фо-Бо», реж. Сергей Филатов;
  22. «Тук-тук-тук», реж. Андрей Гордин;
  23. «У нас есть связь», реж. Виктор Прокофьев;
  24. «Унесённый в звёздную глубину», реж. Сергей Анфиногентов;
  25. «Шурик», реж. Александр Самсонов.

Кинофестиваль пройдет с 19 по 21 августа в Калининграде. Конкурсную программу будут показывать с 20-го по 21-е число в кинотеатре «Заря». Фильмом открытия станет лента Адильхана Ержанова «Возвращение Зои».

Фото: Кинофестиваль «Короче»
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Трагедия российских подростков, турецкая самоирония и корейский Бонд: новое в кинотеатре Okko Трагедия российских подростков, турецкая самоирония и корейский Бонд: новое в кинотеатре Okko Читать далее 29 июля 2022
Тест: только киноман угадает 10 из 10 фильмов по короткому и честному описанию Тест: только киноман угадает 10 из 10 фильмов по короткому и честному описанию Читать далее 16 августа 2022
Объявлены жюри и конкурсная программа фестиваля короткометражного кино «Короче» Объявлены жюри и конкурсная программа фестиваля короткометражного кино «Короче» Читать далее 16 августа 2022
Особо опасны: 5 фильмов о нарциссических личностях Особо опасны: 5 фильмов о нарциссических личностях Читать далее 18 августа 2022
10 красивых исторических мелодрам, которые перенесут вас в прошлое 10 красивых исторических мелодрам, которые перенесут вас в прошлое Читать далее 15 августа 2022
Посмотрите новый анимационный фильм «Гостья из космоса» раньше всех Посмотрите новый анимационный фильм «Гостья из космоса» раньше всех Читать далее 15 августа 2022
Что посмотреть на выходных: 9 онлайн-новинок от приквела к «‎Игре престолов»‎ до нового сериала Marvel Что посмотреть на выходных: 9 онлайн-новинок от приквела к «‎Игре престолов»‎ до нового сериала Marvel Читать далее 19 августа 2022
Как сейчас выглядит и чем занимается красивый мальчик из «Каспера»? Как сейчас выглядит и чем занимается красивый мальчик из «Каспера»? Читать далее 15 августа 2022
Годы не пощадили: как сейчас выглядят 9 героинь мелодрам, от которых все фанатели в 90-е Годы не пощадили: как сейчас выглядят 9 героинь мелодрам, от которых все фанатели в 90-е Читать далее 17 августа 2022
Любовь как в сказке: Киноклуб Киноафиши приглашает на показ фильма «После. Долго и счастливо» Любовь как в сказке: Киноклуб Киноафиши приглашает на показ фильма «После. Долго и счастливо» Читать далее 15 августа 2022
Забыли про бодипозитив: 7 актеров, которых заставили похудеть ради роли Забыли про бодипозитив: 7 актеров, которых заставили похудеть ради роли Читать далее 16 августа 2022
Related video