Объявлены жюри и конкурсная программа фестиваля короткометражного кино «Короче»

Учредители десятого фестиваля короткометражного кино «Короче» огласили состав жюри и конкурсную программу. Выбирать победителей в этом году будут Юлия Пересильд, Евгений Гришковец, Жора Крыжовников, Александр Робак, Владимир Мункуев, Ситора Алиева и Сергей Астахов.

В честь юбилея на фестивале будет работать еще одна группа жюри, собранная из призеров прошлых лет. В нее вошли Виктория Рунцова, Алексей Нужный, Никита Тамаров, Кирилл Фролов, Алена Бабенко и генеральный продюсер Фестиваля уличного кино Александр Щеряков.

Специально для гостей кинофестиваля Киноафиша сделала удобную навигацию.

В конкурсе юбилейного киносмотра заявлено двадцать пять отечественных короткометражек от самых разных деятелей индустрии. В почетный список вошли сатира с Константином Хабенским «Как с Максимом х(пип)ня случилась», дерзкий юмористический микс «Просрал», поэтический хоррор «Шурик» с участием Розы Хайруллиной, «Ночью можно» с Глебом Пускепалисом, криминальная драма «Привет, Сандрин», новый проект призера прошлого года Сергея Филатова «Слезы капали в Фо-Бо», а также несколько анимационных работ: «На глубине», «Женщина» и «Унесённый в звёздную глубину».

Все фильмы основной программы:

«Веселый понедельник», реж. Софья Райзман; «Женщина», реж. Анастасия Соколова; «Зелень, мясо, голова», реж. Антон Хвалей; «Зожесть», реж. Максим Кадушев; «Кажется, навсегда», реж. Алена Олейник; «Как с Максимом х(пип)ня случилась», реж. Виталий Дудник; «Калачакра», реж. Ая Улзытуева; «Контактеры», реж. Анастасия Воронина; «Красная Заря», реж. Евгений Добророднов; «Курьер», реж. Олег Богатырев; «Луна сегодня не взойдет», реж. Давид Квирквелия; «На глубине», реж. Лиза Старикова; «Ночью можно», реж. Мария Ястребова; «Огонек», реж. Светлана Габдрахимова; «Отпечатки», реж. Серафим Ореханов; «Паттерны», реж. Глеб Суковатых; «Похороны чая», реж. Александра Гавриленко; «Привет, Сандрин», реж. Наталья Омельченко; «Просрал», реж. Павел Курандин; «Рыбалка», реж. Георгий Болдугеров; «Слезы капали в Фо-Бо», реж. Сергей Филатов; «Тук-тук-тук», реж. Андрей Гордин; «У нас есть связь», реж. Виктор Прокофьев; «Унесённый в звёздную глубину», реж. Сергей Анфиногентов; «Шурик», реж. Александр Самсонов.

Кинофестиваль пройдет с 19 по 21 августа в Калининграде. Конкурсную программу будут показывать с 20-го по 21-е число в кинотеатре «Заря». Фильмом открытия станет лента Адильхана Ержанова «Возвращение Зои».