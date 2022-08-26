Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Битва на озере" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Появился тизер-постер сериала «Игры на выживание 2»

Появился тизер-постер сериала «Игры на выживание 2»

26 августа 2022 10:49
Появился тизер-постер сериала «Игры на выживание 2»

Новые серии выйдут осенью.

Онлайн-кинотеатр Premier презентовал постер второго сезона многосерийного приключенческого триллера «Игра на выживание», на котором запечатлены главные герои дебютного сезона. Вместе с этим стали известны приблизительные сроки выхода продолжения — новые эпизоды сериала появятся на Premier осенью этого года.

Действие сиквела развернется спустя год после трагических событий первого сезона. Николай Суббота (Владимир Веревочкин), оказавшийся единственным выжившим, публикует в сети обличительный ролик. Тем временем игру решают возобновить с новым составом участников, в числе которых есть даже родственники погибших, которых заманили поучаствовать в следующем раунде смертельного состязания.

Появился тизер-постер сериала «Игры на выживание 2»

Игорь Верник вернется к роли ведущего состязания. В остальной актерский состав вошли Линда Лапиньш, Анна Зайкова и Андрей Чадов. За режиссуру вновь отвечает Карен Оганесян, пообещавший показать больше зрелищ и напряжения:

«Второй сезон будет жарким, во всех смыслах! Особенно в сюжете».

Съемки второго сезона проходили в отдельных местах Центральной Азии. Производственный процесс, как и прежде, курировала студия 1-2-3 Production.

Фото: Premier
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Трагедия российских подростков, турецкая самоирония и корейский Бонд: новое в кинотеатре Okko Трагедия российских подростков, турецкая самоирония и корейский Бонд: новое в кинотеатре Okko Читать далее 29 июля 2022
Вы не поверите: 7 неожиданных романов Голливуда, о которых никто не знал Вы не поверите: 7 неожиданных романов Голливуда, о которых никто не знал Читать далее 25 августа 2022
Тест: на какой ситком похожа твоя жизнь? Тест: на какой ситком похожа твоя жизнь? Читать далее 27 августа 2022
Что посмотреть на выходных: Том Круз, стильный хоррор от создателя «‎Прочь»‎ и другие новинки этой недели Что посмотреть на выходных: Том Круз, стильный хоррор от создателя «‎Прочь»‎ и другие новинки этой недели Читать далее 26 августа 2022
10 сериалов, которые изменят ваше представление о турецком кинематографе 10 сериалов, которые изменят ваше представление о турецком кинематографе Читать далее 27 августа 2022
Ярко и со вкусом: рассказываем, как прошел X фестиваль короткометражного кино «‎Короче»‎ Ярко и со вкусом: рассказываем, как прошел X фестиваль короткометражного кино «‎Короче»‎ Читать далее 24 августа 2022
8 прекрасных фильмов про отношения, которые могут заменить сеанс у психолога 8 прекрасных фильмов про отношения, которые могут заменить сеанс у психолога Читать далее 26 августа 2022
7 лучших фильмов ужасов первой половины 2022 года 7 лучших фильмов ужасов первой половины 2022 года Читать далее 26 августа 2022
Любовь зла: 5 фильмов о токсичных отношениях Любовь зла: 5 фильмов о токсичных отношениях Читать далее 24 августа 2022
Не только «‎Игра Престолов»‎: 7 популярных сериалов, финал которых всех разочаровал Не только «‎Игра Престолов»‎: 7 популярных сериалов, финал которых всех разочаровал Читать далее 27 августа 2022
Гид для тех, кто ничего не понял после просмотра первой серии «Дома дракона» Гид для тех, кто ничего не понял после просмотра первой серии «Дома дракона» Читать далее 24 августа 2022
Related video