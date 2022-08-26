Появился тизер-постер сериала «Игры на выживание 2»

Онлайн-кинотеатр Premier презентовал постер второго сезона многосерийного приключенческого триллера «Игра на выживание», на котором запечатлены главные герои дебютного сезона. Вместе с этим стали известны приблизительные сроки выхода продолжения — новые эпизоды сериала появятся на Premier осенью этого года.

Действие сиквела развернется спустя год после трагических событий первого сезона. Николай Суббота (Владимир Веревочкин), оказавшийся единственным выжившим, публикует в сети обличительный ролик. Тем временем игру решают возобновить с новым составом участников, в числе которых есть даже родственники погибших, которых заманили поучаствовать в следующем раунде смертельного состязания.

Игорь Верник вернется к роли ведущего состязания. В остальной актерский состав вошли Линда Лапиньш, Анна Зайкова и Андрей Чадов. За режиссуру вновь отвечает Карен Оганесян, пообещавший показать больше зрелищ и напряжения:

«Второй сезон будет жарким, во всех смыслах! Особенно в сюжете».

Съемки второго сезона проходили в отдельных местах Центральной Азии. Производственный процесс, как и прежде, курировала студия 1-2-3 Production.