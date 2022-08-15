5 самых экранизируемых реальных личностей

Кинематографисты во всем мире то и дело воплощают на экране сюжеты, основанные на реальных событиях. Нередко в центре событий оказывается реальная историческая фигура, сыгравшая важную роль в политической или культурной жизни эпохи. Есть несколько известных персонажей, образы которых режиссеры эксплуатируют чаще всего.

Маргарет Тэтчер

Маргарет Тэтчер фигурировала в кинематографе около 100 раз.

Образ первой женщины, которой удалось стать премьер-министром европейского государства, вдохновил немало режиссеров разных лет. Имя Маргарет Тэтчер упомянуто во множестве художественных произведений, в том числе в литературе, телешоу, художественных и документальных фильмах, спектаклях, музыкальных композициях.

В 2002 году на экраны вышел документально-драматический фильм «Фолклендская игра», где роль политика воплотила актриса Патрисия Ходж. Одним из самых известных фильмов о премьер-министре стала картина «Железная леди», представленная на суд зрителей в 2011 году. Образ Тэтчер воплотила культовая актриса Мэрил Стрип. За нее она удостоилась 8-й статуэтки премии «Золотой глобус», второй статуэтки BAFTA и получила третий в своей жизни «Оскар».

Мэрил Стрип в образе Маргарет Тэтчер

Мэрилин играла в 27 картинах сама и 2 раза выступала как продюсер. Про нее снято около 124 документальных фильма и 5 байопиков, считая еще не вышедшею «Блондинку».

Образ роковой блондинки и секс-символа Америки 50-х годов, а также феномен ее успеха до сих пор не оставляет в покое как кинематографистов, так и простых смертных. Норма Джин в юности едва ли могла представить, что ее имя станет нарицательным, а образ – одним из самых узнаваемых во всем мире спустя много лет после ее преждевременной смерти. О Мэрилин Монро написано свыше 300 книг и исследовательских работ, сняты десятки документальных и художественных фильмов.

Одним из самых запоминающихся стал фильм «7 дней и ночей с Мэрилин» режиссера Саймона Кертиса, вышедший в прокат в 2011 году. Роль, на которую претендовали Скарлетт Йоханссон, Кейт Хадсон и Эми Адамс, исполнила Мишель Уильямс. В 2022 году Netflix представил проект «Тайна Мэрилин Монро: Неуслышанные записи». Документальный фильм посвящен причинам смерти голливудской актрисы. Также в этом году Эндрю Доминик снял картину «Блондинка», где жизнь Монро носит наполовину вымышленный характер. Главная роль досталась Ана де Армас.

Мишель Уильямс в образе Мэрилин Монро

Иосиф Сталин

Иосиф Сталин фигурировал в кинематографе около 157 раз.

Картины о сталинской эпохе режиссеры снимают до сих пор. Это свидетельствует о том, что интерес к тому периоду истории Советского Союза до сих пор не угасает. Одним из первых образ Сталина воплотил на экране Семен Гольдштаб в ленте «Ленин в Октябре» 1937 года. В это время вождь и революционер был еще жив. Самому Сталину игра актера пришлась не по вкусу, хотя именно он одобрил его кандидатуру.

Актер грузинского происхождения Арчил Гомиашвили исполнил роль отца всех народов сразу в нескольких картинах: «Государственная граница. Год сорок первый», «Война на западном направлении», «Ангелы смерти» и «Трагедия века». Одной из самой выдающихся лент стала киноэпопея «Сталинград» Юрия Озерова. В ней Сталин предстал перед зрителями принципиальным и бескомпромиссным человеком, который не готов ни с кем разделить власть.

Арчил Гомиашвили в образе Иосиф Сталин

Стивен Хокинг

Ученый 67 раз появлялся в фильмах и мультсериалах и 5 раз значился сценаристом.

Легендарный физик оставил после себя большое экранное наследие для потомков. Его образ использовали создатели «Звездного пути», «Футурамы», «Симпсонов» и «Теории большого взрыва». Режиссеры полнометражных фильмов тоже не обошли образ великого ученого в инвалидном кресле стороной.

В 2004 году британское телевидение впервые рискнуло выпустить байопик о Хокинге. Они, правда, акцентировали внимание на его студенческой жизни. Роль Хокинга исполнил Бенедикт Камбербэтч, который тогда еще не появился в образе Шерлока и не завоевал мировое признание. После того как к актеру пришел большой успех, фильм получил вторую жизнь. Правда, в основном его смотрят поклонницы Камбербэтча, а не те, кто всерьез увлечен физикой, наукой или непосредственно фигурой Хокинга. В 2014 году состоялась премьера картины «Вселенная Стивена Хокинга», где Эдди Редмэйн блистательно воплотил образ молодого гения с опасной неизлечимой болезнью. За эту роль актер удостоился премии «Оскар».

Эдди Редмэйн в образе Стивена Хокинга

Коко Шанель

О великой Коко Шанель снято 9 художественных фильмов и около 25 документальных.

Она была не просто модельером, а настоящим революционером в области моды. Свободолюбивая и бредившая своим делом, Коко создала собственную империю – Дом Chanel. Мимо образа Коко Шанель с ее непростой судьбой и значительной ролью в мировой истории не могли пройти кинематографисты разных лет. Героинь Коко можно увидеть во многих интерпретациях – от масштабного байопика с Одри Тоту до короткометражек, снятых Карлом Лагерфельдом.

В 2008 году Анн Фонтен выпустила картину, пристрастно повествующую о фантастической жизни Шанель, которая всю себя посвятила работе. Мадемуазель Шанель, которая освободила женщин от неудобной стесняющей тело одежды, сыграла Одри Тоту. Годом позже на экранах появилась лента «Коко Шанель и Игорь Стравинский и Игорь Стравинский», которую режиссер Ян Кунен посвятил страстным отношениям двух гениев. Вдохновившись харизмой артиста, спасшегося от революции в России, Коко Шанель позвала его вместе с супругой и детьми в гости в свой дом под Парижем – и вскоре стала его любовницей. Образы влюбленных воплотили Анна Муглалис и Мадс Миккельсен.