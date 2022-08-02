Сериал «Флэш» завершится девятым сезоном

Как передает Variety, предстоящий девятый сезон cупергеройского сериала «Флэш» станет для этого шоу последним. Производство заключительной порции серий должно начаться в сентябре, тогда как премьера состоится в 2023 году. Финальный сезон «Флэша» будет состоять из тринадцати эпизодов.

«Девять сезонов! Девять лет спасения Централ-Сити с вовлечением зрителей в эмоциональные приключения, полные отваги, юмора и зрелищности. Сейчас Барри Аллен достиг стартовой точки своего последнего забега. Так много замечательных людей посвятили свои таланты, время и любовь, чтобы еженедельно дарить жизнь этому удивительному шоу», – заявил шоураннер «Флэша» Эрик Уоллес.

Таким образом, «Флэш» станет одним из самых продолжительных проектов в истории The CW, превзойдя по этому показателю другие сериалы DC, в числе которых «Стрела» (8 сезонов) и «Легенды завтрашнего дня» (7 сезонов). Кроме «Флэша», единственными текущими сериалами DC на The CW являются «Супермен и Лоис», «Старгерл» и предстоящее шоу «Рыцари Готэма».

Ранее The CW закрыл ряд своих других проектов, включая «Наоми», «Бэтвумен», «4400», «Зачарованные» и другие. Эта волна закрытий связана с тем, что в скором времени канал The CW будет выкуплен компанией Nexstar.