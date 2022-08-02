Сериал «Флэш» завершится девятым сезоном
Это одно из самых популярных шоу канала The CW.
Как передает Variety, предстоящий девятый сезон cупергеройского сериала «Флэш» станет для этого шоу последним. Производство заключительной порции серий должно начаться в сентябре, тогда как премьера состоится в 2023 году. Финальный сезон «Флэша» будет состоять из тринадцати эпизодов.
«Девять сезонов! Девять лет спасения Централ-Сити с вовлечением зрителей в эмоциональные приключения, полные отваги, юмора и зрелищности. Сейчас Барри Аллен достиг стартовой точки своего последнего забега. Так много замечательных людей посвятили свои таланты, время и любовь, чтобы еженедельно дарить жизнь этому удивительному шоу», – заявил шоураннер «Флэша» Эрик Уоллес.
Таким образом, «Флэш» станет одним из самых продолжительных проектов в истории The CW, превзойдя по этому показателю другие сериалы DC, в числе которых «Стрела» (8 сезонов) и «Легенды завтрашнего дня» (7 сезонов). Кроме «Флэша», единственными текущими сериалами DC на The CW являются «Супермен и Лоис», «Старгерл» и предстоящее шоу «Рыцари Готэма».
Ранее The CW закрыл ряд своих других проектов, включая «Наоми», «Бэтвумен», «4400», «Зачарованные» и другие. Эта волна закрытий связана с тем, что в скором времени канал The CW будет выкуплен компанией Nexstar.