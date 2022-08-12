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Киноафиша Новости Дарья Пицик: что за актриса играет Лелю в сериале «Дылды»?

Дарья Пицик: что за актриса играет Лелю в сериале «Дылды»?

12 августа 2022 15:48
Дарья Пицик: что за актриса играет Лелю в сериале «Дылды»?

Девушка обладает не только актерскими талантами.

Сериал «Дылды» добрался уже до третьего сезона. Заметную роль в нем исполнила Дарья Пицик — молодая актриса, играющая Лелю. Это первая столь популярная роль в ее карьере.

Пицик родилась в 1996 году в городе Сатка Челябинской области. С детства она увлекалась танцами и музыкой. Начала работать моделью в молодом возрасте. Когда пришло время, Пицик поехала в Москву и поступила в ГИТИС. Девушка стала частью мастерской Андрея Щукина. В это время Пицик продолжала работать моделью, но времени на это оставалось все меньше.

Впервые на телеэкраны девушка попала, исполнив эпизодическую роль в «Реальных пацанах». Увидеть ее можно в 15 серии 12 сезона. Еще один сериал, в котором снялась Пицик до роли в «Дылдах» — это «Чисто московские убийства». Актриса задействована в четвертой серии второго сезона.

Помимо съемок, девушка делает музыкальную карьеру. Она поет в группе Planet Of Ra. Пицик исполняет песни на английском и французском языках, черпая вдохновение из народных напевов России и других стран.

Очевидно, что Пицик никогда не ограничивала себя чем-то одним и, кажется, не собирается впредь. Девушка развивает свои различные таланты, но актёрская работа у нее все равно на первом месте. Посмотреть на Пицик в сериале «Дылды» можно на канале СТС или сервисе more.tv.

Фото: more.tv
Юрий Липский
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