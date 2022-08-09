Драма Лауры и Массимо продолжается: вышел трейлере мелодрамы «Следующие 365 дней»

Третья часть франшизы по книжному циклу Бланки Липинской выходит на Netflix уже в этом месяце.

Потоковый сервис Netflix презентовал полноценный трейлер эротической мелодрамы «Следующие 365 дней» — третьей части сверхпопулярной польской франшизы по мотивам литературной трилогии Бланки Липинской. На Netflix фильм выйдет 19 августа.

В очередной главе любовно-криминальной саги зрителям продемонстрируют закономерную эволюцию чувств главных героев. Несмотря на очевидное притяжение, волевая Лаура (Анна Мария Сиклуцка) и брутальный Массимо (Микеле Морроне) по-прежнему не в состоянии до конца преодолеть взаимное недоверие, поэтому их отношения становятся все более фатальными и снова оказываются на грани распада. И без того напряженную ситуацию усугубляет загадочный красавец Начо, предпринимающий изощренные попытки разрушить любовный союз Лауры и Массимо.

Несмотря на разгромную критику, выпущенный в 2020 году оригинальный фильм Барбары Бяловас и Томаша Мандеса стал огромным международным хитом, поэтому сиквел и триквел снимались в форсированном режиме. Дебютировавшее на малых экранах минувшей весной продолжение — «365 дней: Этот день» — было встречено прессой на уровне предшественника, но просмотры на Netflix эта франшиза по-прежнему набирает.