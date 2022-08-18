Майкл Шеннон и Бойд Холбрук пополнили звездный актерский состав фильма «Байкеры»

Они станут отличным дополнением для и так очень крепкого ансамбля.

Состав следующего художественного фильма Джеффа Николса продолжает расти. Майкл Шеннон, Бойд Холбрук и Дэймон Херриман присоединились к актерскому составу «Байкеров». Звезда «Элвиса» Остин Батлер, Джоди Комер и Том Харди уже на борту.

Действие фильма развернется в 1960-х годах после возникновения мотоклуба на Среднем Западе. Картина будет посвящена жизни членов клуба, который за десятилетие превратился из места сбора местных аутсайдеров в зловещую банду, угрожающую уникальному образу жизни первоначальной группы.

Шеннон и Николс уже несколько раз работали вместе, начиная с прорывного для режиссера фильма «Укрытие» (2011), в котором Шеннон исполнил главную роль. Дуэт продолжает активно сотрудничать. Например, в настоящее время Шеннон сам дебютирует в качестве режиссера в фильме «Эрик Ларю», продюсером которого является Николс.

У Холбрука активное лето как на малом, так и на большом экранах. В настоящее время его можно увидеть в сериале «Песочный человек», который остается главной новинкой Netflix последних недель. Далее Холбрук в фильме «Месть», после чего с его участием выйдет «Индиана Джонс 5».