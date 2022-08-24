В новой «Планете обезьян» ведущую роль исполнит Оуэн Тиг

Новая часть «Планеты обезьян» набирает обороты. По данным Deadline, ведущую роль в картине исполнит Оуэн Тиг, известный по образу одного из задир в экранизации «Оно». О сюжете будущего фильма пока ничего неизвестно, но, если верить слухам, авторы могут продолжить сюжетные линии из трилогии про Цезаря (Энди Серкис). Предполагается, что Тиг сыграет одного из центральных приматов, но без людей также не обойдется — как раз сейчас идет кастинг на ведущую человеческую роль.

Disney видит в киносерии огромный коммерческий потенциал, поэтому «Планета обезьян» стала одним из первых проектов, которые студия сразу отправила в разработку после исторического приобретения компании 20th Century Fox.

Постановкой фильма займется создатель трилогии «Бегущий в лабиринте» Уэс Болл, погруженный в производство с 2019 года. Все это время он разрабатывал сценарий и сотрудничал с командой по спецэффектам. В начале лета кинематографист передал законченный материал на рассмотрение большого начальства и те пришли в восторг от проекта, сразу дав ему официальный «зеленый свет». Примерно в начале июля Болл приступил к подбору актерского состава. По словам инсайдеров, Тиг его буквально поразил.

Съемки новой ленты планируют запустить до конца 2022 года.