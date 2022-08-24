Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Календарь ма(й)я" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости В новой «Планете обезьян» ведущую роль исполнит Оуэн Тиг

В новой «Планете обезьян» ведущую роль исполнит Оуэн Тиг

24 августа 2022 13:56
В новой «Планете обезьян» ведущую роль исполнит Оуэн Тиг

Съемки начнутся уже в этом году.

Новая часть «Планеты обезьян» набирает обороты. По данным Deadline, ведущую роль в картине исполнит Оуэн Тиг, известный по образу одного из задир в экранизации «Оно». О сюжете будущего фильма пока ничего неизвестно, но, если верить слухам, авторы могут продолжить сюжетные линии из трилогии про Цезаря (Энди Серкис). Предполагается, что Тиг сыграет одного из центральных приматов, но без людей также не обойдется — как раз сейчас идет кастинг на ведущую человеческую роль.

Disney видит в киносерии огромный коммерческий потенциал, поэтому «Планета обезьян» стала одним из первых проектов, которые студия сразу отправила в разработку после исторического приобретения компании 20th Century Fox.

Постановкой фильма займется создатель трилогии «Бегущий в лабиринте» Уэс Болл, погруженный в производство с 2019 года. Все это время он разрабатывал сценарий и сотрудничал с командой по спецэффектам. В начале лета кинематографист передал законченный материал на рассмотрение большого начальства и те пришли в восторг от проекта, сразу дав ему официальный «зеленый свет». Примерно в начале июля Болл приступил к подбору актерского состава. По словам инсайдеров, Тиг его буквально поразил.

Съемки новой ленты планируют запустить до конца 2022 года.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Трагедия российских подростков, турецкая самоирония и корейский Бонд: новое в кинотеатре Okko Трагедия российских подростков, турецкая самоирония и корейский Бонд: новое в кинотеатре Okko Читать далее 29 июля 2022
Тест: мрачный DC или забавный Marvel – на какую киновселенную похожа твоя жизнь? Тест: мрачный DC или забавный Marvel – на какую киновселенную похожа твоя жизнь? Читать далее 21 августа 2022
В лабиринте событий: 5 фильмов, которые фантастически играют с хронологией В лабиринте событий: 5 фильмов, которые фантастически играют с хронологией Читать далее 23 августа 2022
Страхи ближе, чем кажутся: 10 фильмов ужасов, основанных на реальных событиях Страхи ближе, чем кажутся: 10 фильмов ужасов, основанных на реальных событиях Читать далее 22 августа 2022
Вы не поверите: 7 неожиданных романов Голливуда, о которых никто не знал Вы не поверите: 7 неожиданных романов Голливуда, о которых никто не знал Читать далее 25 августа 2022
Ярко и со вкусом: рассказываем, как прошел X фестиваль короткометражного кино «‎Короче»‎ Ярко и со вкусом: рассказываем, как прошел X фестиваль короткометражного кино «‎Короче»‎ Читать далее 24 августа 2022
Коротко и по делу: 8 лучших работ X фестиваля кино «Короче» Коротко и по делу: 8 лучших работ X фестиваля кино «Короче» Читать далее 23 августа 2022
Тест: выживешь ли ты во вселенной «Игры престолов»? Тест: выживешь ли ты во вселенной «Игры престолов»? Читать далее 22 августа 2022
Любовь зла: 5 фильмов о токсичных отношениях Любовь зла: 5 фильмов о токсичных отношениях Читать далее 24 августа 2022
«Не хватает интриг»: пользователи сети высказались о плюсах и минусах «Дома дракона» «Не хватает интриг»: пользователи сети высказались о плюсах и минусах «Дома дракона» Читать далее 23 августа 2022
Гид для тех, кто ничего не понял после просмотра первой серии «Дома дракона» Гид для тех, кто ничего не понял после просмотра первой серии «Дома дракона» Читать далее 24 августа 2022
Related video