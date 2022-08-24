В разработку запущен сериал о Кинг Конге

В шоу будет раскрыто происхождение монстра, а также тайны его дома — Острова черепа.

Стрим-сервис Disney+ дал добро на производство драматического сериала о Кинг Конге. Проект будет основан на оригинальном «Кинг Конге», написанном Мерианом Купером, а также на новых романах Джо ДеВито.

Стефани Фольсом, которая недавно разработала сериал «Газетчицы» для Amazon, напишет сценарий и станет исполнительным продюсером шоу. Она также выступила соавтором «Истории игрушек 4» и является сопродюсером сериала «Властелин колец: Кольца власти».

Оригинальный «Кинг Конг» вышел в 1933 году и мгновенно стал хитом. На сегодняшний день этот персонаж фигурирует во множестве кинопроектов. Последние и них — фильмы в рамках «Вселенной монстров» от студии Universal. К ним относятся «Конг: Остров черепа» и «Годзилла против Конга». У Netflix также есть аниме-сериал «Остров xерепа». В 2005 году Питер Джексон также переосмыслил оригинальный фильм в своей ленте «Кинг Конг» с Эдрианом Броуди, Джеком Блэком и Наоми Уоттс.

Предстоящий сериал — уже второй телепроект о знаменитых монстрах, разработка которого ведется в настоящее время. Напомним, что параллельно Apple готовит сериал о Годзилле и других титанах. Курт Рассел и его сын Уайатт Рассел недавно были объявлены в качестве главных звезд шоу. Этот сериал связан с фильмами «Вселенной монстров», в то время как шоу от Disney+ — нет.