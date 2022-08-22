Страхи ближе, чем кажутся: 10 фильмов ужасов, основанных на реальных событиях

Жанр хоррора создан не столько для того, чтобы пощекотать зрителям нервы, сколько для того, чтобы на время отвлечь их от проблем реального мира. Вымышленные чудовища, обаятельные маньяки, краска вместо крови – кого может по-настоящему напугать весь этот типичный голливудский антураж? Однако ужастик производит совершенно иное впечатление, когда выясняется, что за его сюжетом стоит вполне правдивая жуткая история. Киноафиша собрала знаменитые фильмы ужасов, основанные на реальных событиях.

Начнем с неоспоримой классики жанра. В 60-е годы черно-белый шедевр Альфреда Хичкока произвел на аудиторию и критиков неизгладимое впечатление. И не зря! В основу этого фильма легла поистине пугающая реальная история серийного убийцы Эда Гина. Именно по его психологическому портрету написан образ маньяка Нормана Бейтса из «Психо». По сюжету, одинокая девушка останавливается в придорожном мотеле, которым заправляет явно неуравновешенный мужчина. Найдя останки его предыдущих жертв, она становится новой целью сумасшедшего. Реальный Эд Гин не только убил как минимум двух женщин и разорил множество могил, но и делал мебель и предметы декора из человеческих останков.

Психо

Довольно свежий российский триллер о работниках самой глубокой экспериментальной горной шахты в мире. Неудивительно, что скважина, уходящая в недра планеты на 12 километров, до сих пор вызывает живой интерес творческих людей и порождает множество легенд, ведь в ней случалось немало странных и опасных вещей. В 1984 году на Кольском разделе произошло загадочное ЧП. Все люди были изолированы… кроме нескольких горняков, пораженных неизвестной науке болезнью. Что случилось в скважине на самом деле, остается загадкой. Но сценаристы вдохновились этим «зачином», чтобы показать свою версию произошедшего под землей. Получилось довольно страшно.

Кольская сверхглубокая

Каждый поклонник жанра хоррор рано или поздно сталкивается в кино или литературе со знаменитым именем Джек-Потрошитель. В одной из экранизаций этой лондонской городской легенды снялся сам Джонни Депп . Фильм «Из ада» подарил ему запоминающуюся роль инспектора полиции, который расследует череду жутких убийств и курит опиум. В реальности поймать Потрошителя, как и выяснить его истинное имя, полицейским так и не удалось. Доподлинно известно, что он жестоко расправился как минимум с пятью женщинами в 1988 году, но вероятно, что на его счету еще десятки других нераскрытых убийств.

Из ада

Тяжелее всего человеческая психика воспринимает ужасы, которые происходят рядом с нами, буквально в соседнем доме. Мы знаем, что Джек-Потрошитель или Чикатило существовали на самом деле и убили множество невинных жертв, но эти события происходили как бы на расстоянии от нас, в другом времени и месте. Но что, если зло творится прямо сейчас и здесь, в совершенно скучных и обыденных, на первых взгляд, обстоятельствах? Фильм «Девушка по соседству» рассказывает леденящую душу историю девочки-подростка Сильвии Лайкенс, которую до смерти замучили в 1965 году родная тетя Гертруда Банишевски и ее дети. Причем весь этот ужас происходил буквально на глазах у соседей, которые в упор не замечали сигналов о помощи.

Девушка по соседству

Казалось бы, что общего с реальностью может иметь фильм о ведьмином проклятье и доме с привидениями? Однако и у культового «Заклятия» тоже есть материально подтвержденная основа. В начале XX века супруги Эд и Лоррейн Уоррен начали путешествовать по американским штатам и собирать истории, подтверждающие существование паранормальных явлений. Их архив стал неисчерпаемым источником вдохновения для кинематографистов и писателей жанра ужасов. В основу фильма легла история семьи Перрон – пожалуй, самая зловещая в коллекции Уорренов. Пара не могла спокойно жить в собственном доме, который раз за разом буквально пытался их убить.

Заклятие

Дикая природа, неподвластная человеку, также испокон веков повергала его в ужас. На Африканском континенте до сих пор сохранились территории, не покоренные цивилизацией. В одном из таких мест в государстве Бурунди был обнаружен шестиметровый крокодил, известный тем, что за свою долгую жизнь он проглотил более 300 человек. Его создатели фильма и окрестили «Первобытным злом». Правда, они добавили Густаву (так местные жители прозвали крокодила) лишний метр длины и сверхъестественную мощь.

Первобытное зло

И снова в центре сюжета оказывается реально существовавший серийный маньяк. На этот раз – Джеффри Дамер, убивший и расчленивший по меньшей мере 17 человек. В отличие от большинства своих «коллег», он испытывал слабость к мужчинам, а не к юным девушкам. Причем после поимки в 1992 году Дамер был обвинен еще и в некрофилии и каннибализме. Его приговорили к 16 пожизненным срокам, но соседи по камере не дали злодею провести за решеткой долгую и спокойную жизнь, убив его через два года. В экранизации роль Джеффри исполнил актер Джереми Реннер.

Палач Дамер

Каннибализм – еще одна безусловно отвратительная и жуткая вещь, часто используемая кинематографистами для запугивания зрителей. Оказывается, фильм «У холмов есть глаза» о семействе людоедов тоже имеет хоть сильно утрированную, но все же историческую основу. В XVI веке в Шотландии ходили слухи о клане бандитов, которые не только грабили и убивали, но и поедали случайных путников. В банду входили 48 человек, а руководил ею дикарь Александр Соуни Бин. По приблизительным подсчетам, до своей поимки преступники успели надругаться более чем над тысячей жертв. В ужастике режиссера Александра Ажа с Эмили де Рэвин эти события переносятся в современную Америку. У семьи Картер на трассе ломается машина, а поблизости оказывается логово каннибалов.

У холмов есть глаза

Какой поклонник хоррора не любит истории об оживших куклах? Конечно, демон не мог на самом деле вселиться в игрушку (хотя как знать!), но сама кукла, показанная в фильме, действительно существует. Она по сей день хранится в Оккультном музее Уорренов, огороженная стеклом от любопытных смельчаков. А вокруг нее ходит целая коллекция страшилок и мифов. По слухам, прежние хозяева этой пугающей игрушки действительно видели, как она самостоятельно передвигалась по комнате и даже пыталась нападать на людей. Впрочем, чтобы испугаться Аннабель, к ее лицу достаточно просто присмотреться. А всех демонов и духов легко дорисует воображение.

Проклятие Аннабель

И напоследок – еще один хоррор-триллер о противостоянии человека и природы. Во Флориде происходит мощнейший катаклизм – ураган пятой категории, ломающий дома и разворачивающий реки вспять. Молодая девушка Хэйли, профессионально занимающаяся плаванием, отказывается эвакуироваться, так как где-то в городе пропал ее пожилой отец. В итоге она остается наедине со стихией и становится заложницей собственного наполовину затопленного дома… по которому плавают аллигаторы-людоеды, занесенные вместе с водой из дикого леса. Разумеется, этот сюжет – не стопроцентная правда, но подобное бедствие действительно однажды обрушивалось на Флориду: от урагана до аллигаторов.