Мишель Йео, Брайан Кокс и Стэнли Туччи пополнили актерский состав очередного фильма братьев Руссо

В актерском составе следующего режиссерского проекта братьев Энтони и Джо Руссо, экранизации иллюстрированного романа-антиутопии Симона Столенхага «Электрический штат», произошло крупное пополнение. По данным портала Deadline, к утвержденным на главные роли Милли Бобби Браун («Очень странные дела») и Крису Пратту («Стражи Галактики») накануне присоединились Мишель Йео («Всё везде и сразу»), Брайан Кокс («Наследники»), Стэнли Туччи («Милые кости»), Джейсон Александер («Сайнфелд») и Дженни Слейт («Веном»).

Действие масштабной футуристической драмы от режиссеров «Серого человека» и «Мстителей: Финал» развернется после крупной техногенной катастрофы в альтернативной Америке образца 1997 года. В центре сюжета окажется осиротевшая девушка (Браун), путешествующая по стране в компании загадочного робота и странного бродяги (Пратт) в надежде найти своего потерянного младшего брата. Чем ближе герои подбираются к западному побережью, тем более удивительным становится окружающий мир. Детали ролей новичков пока неизвестны, но инсайдеры сообщают, что Кокс и Слейт озвучат компьютерных персонажей.

Адаптировали литературный первоисточник сценаристы Кристофер Маркус и Стивен МакФили, которые сотрудничают с братьями Руссо уже не один год. Режиссерский дуэт также продюсирует фильм через свою производственную компанию AGBO, ранее подготовившую «Серого человека» и пандемийный хит «Тайлер Рейк: Операция по спасению».

«Электрический штат» будет стоить порядка $200 миллионов. Съемки начнутся в октябре этого года и пройдут в Атланте.