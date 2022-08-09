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Киноафиша Новости Кейли Куоко исполнит главную роль в сериале «Основано на реальных событиях»

Кейли Куоко исполнит главную роль в сериале «Основано на реальных событиях»

9 августа 2022 10:00
Кейли Куоко исполнит главную роль в сериале «Основано на реальных событиях»

Премьера состоится на сервисе Peacock.

Кейли Куоко пополнила свою фильмографию очередной телевизионной ролью. По данным издания Variety, звезда «Теории большого взрыва» и «Бортпроводницы» договорилась на съемки в многосерийной черной комедии видеосервиса Peacock «Основано на реальных событиях» (Based on a True Story).

Грядущий проект вдохновлен различными причудливыми историями, произошедшими на самом деле. Согласно официальному синопсису, сюжет сериала будет вращаться вокруг нескольких колоритных персонажей, в числе которых окажутся риелтор, водопроводчик и бывшая звезда тенниса. В один момент судьбы героев переплетутся единой нитью, попутно обнажая американскую одержимость различными преступлениями и убийствами. Куоко воплотит образ замужней дамы по имени Ава Бартлетт.

В качестве сценариста, исполнительного продюсера и шоураннера выступает Крэйг Розенберг («Пацаны», «Проповедник», «Незваные»), а в производственную команду вместе с ним вошли Джейсон Бейтман («Озарк»), Майкл Костиган («Под знаменем небес») и Рокси Родригес («Рок на Востоке»).

Помимо второго сезона «Бортпроводницы» и продолжения мультсериала «Харли Квинн», в этом году Кейли отметилась в экшен-комедии Netflix «Человек из Торонто», а впереди ее ожидает деконструирующий жанр ромком с Питом Дэвидсоном «Знакомься, милый» и триллер «Ролевые игры».

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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