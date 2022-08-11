Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Икар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Джон Хэмм получил роль в третьем сезоне «Утреннего шоу»

Джон Хэмм получил роль в третьем сезоне «Утреннего шоу»

11 августа 2022 10:58
Джон Хэмм получил роль в третьем сезоне «Утреннего шоу»

Актер сыграет могущественного медиамагната.

Как передает Variety, звезда «Безумцев» и «Малыша на драйве» Джон Хэмм присоединился к актерскому составу драматического сериала «Утреннее шоу». Актер сыграет Пола Маркса – корпоративного титана, который положил глаз на телесеть UBA, втягивая Кори (Билли Крудап), Алекс (Дженнифер Энистон) и Брэдли (Риз Уизерспун) в сферу своего влияния.

Еще зимой на YouTube-канале Apple TV вышел юмористический ролик, в котором Хэмм изучает контент стримингового сервиса. Он заметил, что практически все крупные актеры наших дней уже сотрудничали с Apple, тогда как его до сих пор не звали. Теперь этот пробел будет восполнен. Шоураннером третьего сезона «Утреннего шоу» выступит Шарлотт Штаудт. Съемки начнутся уже в сентябре.

Второй сезон сериала недавно получил три номинации на «Эмми»: «Лучшая роль в драме» для Риз Уизерспун, «Лучшая роль второго плана в драме» для Билли Крупада (он уже выигрывал эту номинацию в 2020-м за ту же роль) и «Лучшая приглашенная актриса в драме» для Марши Гей Харден.

Джон Хэмм прославится своей ролью Дона Дрейпера в сериале «Безумцы» от канала АМС. За свою работу в этом шоу он получил «Эмми» как лучший актер. Сейчас Хэмма можно увидеть в блокбастере «Топ Ган: Маверик» вместе с Томом Крузом, Майлзом Теллером, Вэлом Килмером и Дженнифер Коннели. Также было объявлено, что Хэмм исполнит одну из ключевых ролей в пятом сезоне сериала «Фарго».

Фото: Legion-Media
Юрий Липский
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Трагедия российских подростков, турецкая самоирония и корейский Бонд: новое в кинотеатре Okko Трагедия российских подростков, турецкая самоирония и корейский Бонд: новое в кинотеатре Okko Читать далее 29 июля 2022
Тест: какое существо из Marvel твое тотемное животное? Тест: какое существо из Marvel твое тотемное животное? Читать далее 9 августа 2022
Очень горячо: 6 актеров, которые начали свою карьеру с откровенных сцен Очень горячо: 6 актеров, которые начали свою карьеру с откровенных сцен Читать далее 9 августа 2022
Том Старридж: Песочный человек, одноклассник Паттинсона и просто мрачный красавчик Том Старридж: Песочный человек, одноклассник Паттинсона и просто мрачный красавчик Читать далее 9 августа 2022
Никаких больше супергероев: 6 фильмов и сериалов о простых смертных, основанных на комиксах Никаких больше супергероев: 6 фильмов и сериалов о простых смертных, основанных на комиксах Читать далее 10 августа 2022
Тест: какая ты супергероиня из Marvel? Тест: какая ты супергероиня из Marvel? Читать далее 12 августа 2022
Не отходя от экрана: 12 фильмов, которые держат в напряжении от начала до конца Не отходя от экрана: 12 фильмов, которые держат в напряжении от начала до конца Читать далее 10 августа 2022
Не узнать: как сейчас выглядят 12 актеров из культовых русских сериалов нулевых Не узнать: как сейчас выглядят 12 актеров из культовых русских сериалов нулевых Читать далее 11 августа 2022
Вы удивитесь, сколько это стоит: 15 самых дорогих сериалов в истории Вы удивитесь, сколько это стоит: 15 самых дорогих сериалов в истории Читать далее 12 августа 2022
Здравствуй, дерево: что нужно знать о сериале «Я есть Грут» Здравствуй, дерево: что нужно знать о сериале «Я есть Грут» Читать далее 10 августа 2022
9 идей, которые американцы украли из русских фильмов 9 идей, которые американцы украли из русских фильмов Читать далее 11 августа 2022
Related video