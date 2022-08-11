Джон Хэмм получил роль в третьем сезоне «Утреннего шоу»

Как передает Variety, звезда «Безумцев» и «Малыша на драйве» Джон Хэмм присоединился к актерскому составу драматического сериала «Утреннее шоу». Актер сыграет Пола Маркса – корпоративного титана, который положил глаз на телесеть UBA, втягивая Кори (Билли Крудап), Алекс (Дженнифер Энистон) и Брэдли (Риз Уизерспун) в сферу своего влияния.

Еще зимой на YouTube-канале Apple TV вышел юмористический ролик, в котором Хэмм изучает контент стримингового сервиса. Он заметил, что практически все крупные актеры наших дней уже сотрудничали с Apple, тогда как его до сих пор не звали. Теперь этот пробел будет восполнен. Шоураннером третьего сезона «Утреннего шоу» выступит Шарлотт Штаудт. Съемки начнутся уже в сентябре.

Второй сезон сериала недавно получил три номинации на «Эмми»: «Лучшая роль в драме» для Риз Уизерспун, «Лучшая роль второго плана в драме» для Билли Крупада (он уже выигрывал эту номинацию в 2020-м за ту же роль) и «Лучшая приглашенная актриса в драме» для Марши Гей Харден.

Джон Хэмм прославится своей ролью Дона Дрейпера в сериале «Безумцы» от канала АМС. За свою работу в этом шоу он получил «Эмми» как лучший актер. Сейчас Хэмма можно увидеть в блокбастере «Топ Ган: Маверик» вместе с Томом Крузом, Майлзом Теллером, Вэлом Килмером и Дженнифер Коннели. Также было объявлено, что Хэмм исполнит одну из ключевых ролей в пятом сезоне сериала «Фарго».