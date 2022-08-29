5 новых комедийных сериалов, которые помогут пережить расставание с летом

Федя Ярцев вел самую обычную жизнь. Он давно женат, в ипотеке, работает продавцом в автомобильном салоне и верит советам блогеров. Но все в одночасье меняется, когда он падает с 20-го этажа и не только чудом выживает, но и начинает видеть души погибших людей, которые не смогли вознестись. Теперь Федя помогает им «закрыть гештальт», чтобы они перестали бессмысленно бродить по земле. А одним из его постоянных призрачных спутников становится собственный отец, который умер, когда Федя был еще совсем ребенком.

Режиссером выступил Максим Пажемский, которого многие знают и любят за «Интернов». Из этого легендарного сериала про врачей в «Закрыть гештальт» также перешел Александр Ильин – мл., который на этот раз предстал в совершенном новом образе. В итоге перед нами легкая комедия, которая тем не менее успевает и поучать: не откладывай важное для себя на потом. Раз в неделю выходит по одному эпизоду, и в каждом из них новые персонажи и новые истории, а всего будет 7 серий. Кстати, события сериала происходят в Петербурге, что добавляет этой «загробной комедии» особый антураж.

Закрыть гештальт

Мужчины так долго правили этим миром и развязывали так много войн, что практически устроили конец света и сами же по большей части вымерли. Теперь во главе всего стоят женщины, и мир под их руководством стал идеальным. Они изобрели самые передовые технологии, продолжительность жизни стала выше ста лет, а общество состоит исключительно из любящих «подруг». Но в одном из таких процветающих экогородов внезапно появляется Гера (Никита Кологривый) из так называемых «приматов», которые остались где-то не окраине заброшенной Москвы. Между ним и жительницей города Радой (Пелагея Невзорова) вспыхивают чувства, которые способны изменить мировой порядок.

Этот новый сериал произвел на общество странное впечатление, поделив зрителей и критиков на два лагеря. Одни посчитали это «влажной фантазией мужчин-режиссеров», другие же от души смеялись над каждой серией и растаскивали на мемы. Возможно, секрет вторых состоит в том, что они увидели во всем этом сатиру, а не попытку всерьез показать антиутопичную историю в стиле Оруэлла. Кстати, он уже продлен на второй сезон, в котором, возможно, появится всеобщий любимчик из турецкого сериала – Керем Бюрсин.

Два холма

Борис (Андрей Мерзликин), классический бандит из 90-х, устает от своей работы вечного «решалы» и принимает решение уйти, чтобы открыть кондитерскую. Но только он успевает сообщить боссу о желании выйти на пенсию, как его тут же кто-то убивает. Вот только Борис не умирает, а просыпается в морге, перепугав студента-медика Артема (Денис Власенко). Теперь главный герой собирается узнать, кто убил его и украл огромные сбережения. Периодически разные люди убивают его снова, а Артем приводит его в порядок, вправляя кости и зашивая дырки от пуль.

Еще один сериал в нашей подборке на «загробную» тему. Только на этот раз главный герой решает свои личные проблемы, невольно затрагивая и жизни людей, которые находятся рядом с ним. Примечательно, что тренд на бандитов, которые вышли из дела, никак не исчерпает себя. А мы и рады, ведь молодые режиссеры находят все более интересные способы показать, как вчерашние преступники ищут себя в стремительно меняющемся мире.

И снова здравствуйте!

Миротворец (Джон Сина) приходит в себя в больнице после событий фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет». Но времени на отдых у него практически нет, ведь ему снова предстоит спасти мир – на этот раз от инопланетных существ, так называемых «бабочек». Пока Миротворец исполняет типичную для себя роль солдата, ему также предстоит разобраться в собственных чувствах и мотивах и залечить детскую травму.

«Миротворец» – настоящая находка для тех, кто скучает по блокбастерам на основе комиксов и специфичному юмору Джеймса Ганна. В этом сериале Джеймс взял лучше от Marvel – юмор, яркие персонажи, в которых быстро влюбляешься, и бесподобные диалоги. И лучшее от DC – налет мрачности, запредельный уровень жестокости и глубокий анализ героя через призму простого травмированного человека. Кстати, зрителей приятно удивит количество внезапных камео других известных персонажей.

Миротворец

Филеас Фогг (Дэвид Теннант) утверждает, что сможет совершить настоящее кругосветное путешествие всего за 80 дней. Его слова случайно приводят к пари на очень крупную сумму денег. Филеас немедленно отправляется в путешествие, прихватив с собой слугу Паспарту (Ибраим Кома) и журналистку Эбигейл Фикс (Леони Бенеш). Однако то, что главный герой считал простым следованием карте мира, превращается к круговорот приключений и поиски себя.

Приключенческий роман французского писателя Жюля Верна «Вокруг света за 80 дней» был написан в далеком 1872 году, а до сих пор не дает покоя кинематографистам. По нему было снято три фильма, четыре сериала и четыре мультфильма. Но мало кто из них смог добиться положительных отзывов и продления на новый сезон, как это случилось с этим сериалом. Возможно, дело в харизме Дэвида Теннанта, а может, люди просто соскучились по путешествиям, которых им не хватает со времен начала пандемии. В любом случае отзывы по большей части были положительными.