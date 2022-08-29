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Киноафиша Новости 5 новых комедийных сериалов, которые помогут пережить расставание с летом

5 новых комедийных сериалов, которые помогут пережить расставание с летом

29 августа 2022 13:00
5 новых комедийных сериалов, которые помогут пережить расставание с летом

Мягкий плед, горячий чай и комичные мини-сериалы с увлекательным сюжетом – что еще нужно для борьбы с осенней хандрой?

Закрыть гештальт

Федя Ярцев вел самую обычную жизнь. Он давно женат, в ипотеке, работает продавцом в автомобильном салоне и верит советам блогеров. Но все в одночасье меняется, когда он падает с 20-го этажа и не только чудом выживает, но и начинает видеть души погибших людей, которые не смогли вознестись. Теперь Федя помогает им «закрыть гештальт», чтобы они перестали бессмысленно бродить по земле. А одним из его постоянных призрачных спутников становится собственный отец, который умер, когда Федя был еще совсем ребенком.

Режиссером выступил Максим Пажемский, которого многие знают и любят за «Интернов». Из этого легендарного сериала про врачей в «Закрыть гештальт» также перешел Александр Ильин – мл., который на этот раз предстал в совершенном новом образе. В итоге перед нами легкая комедия, которая тем не менее успевает и поучать: не откладывай важное для себя на потом. Раз в неделю выходит по одному эпизоду, и в каждом из них новые персонажи и новые истории, а всего будет 7 серий. Кстати, события сериала происходят в Петербурге, что добавляет этой «загробной комедии» особый антураж.

5 новых комедийных сериалов, которые помогут пережить расставание с летом
Закрыть гештальт

Два холма

Мужчины так долго правили этим миром и развязывали так много войн, что практически устроили конец света и сами же по большей части вымерли. Теперь во главе всего стоят женщины, и мир под их руководством стал идеальным. Они изобрели самые передовые технологии, продолжительность жизни стала выше ста лет, а общество состоит исключительно из любящих «подруг». Но в одном из таких процветающих экогородов внезапно появляется Гера (Никита Кологривый) из так называемых «приматов», которые остались где-то не окраине заброшенной Москвы. Между ним и жительницей города Радой (Пелагея Невзорова) вспыхивают чувства, которые способны изменить мировой порядок.

Этот новый сериал произвел на общество странное впечатление, поделив зрителей и критиков на два лагеря. Одни посчитали это «влажной фантазией мужчин-режиссеров», другие же от души смеялись над каждой серией и растаскивали на мемы. Возможно, секрет вторых состоит в том, что они увидели во всем этом сатиру, а не попытку всерьез показать антиутопичную историю в стиле Оруэлла. Кстати, он уже продлен на второй сезон, в котором, возможно, появится всеобщий любимчик из турецкого сериала – Керем Бюрсин.

5 новых комедийных сериалов, которые помогут пережить расставание с летом
Два холма

И снова здравствуйте!

Борис (Андрей Мерзликин), классический бандит из 90-х, устает от своей работы вечного «решалы» и принимает решение уйти, чтобы открыть кондитерскую. Но только он успевает сообщить боссу о желании выйти на пенсию, как его тут же кто-то убивает. Вот только Борис не умирает, а просыпается в морге, перепугав студента-медика Артема (Денис Власенко). Теперь главный герой собирается узнать, кто убил его и украл огромные сбережения. Периодически разные люди убивают его снова, а Артем приводит его в порядок, вправляя кости и зашивая дырки от пуль.

Еще один сериал в нашей подборке на «загробную» тему. Только на этот раз главный герой решает свои личные проблемы, невольно затрагивая и жизни людей, которые находятся рядом с ним. Примечательно, что тренд на бандитов, которые вышли из дела, никак не исчерпает себя. А мы и рады, ведь молодые режиссеры находят все более интересные способы показать, как вчерашние преступники ищут себя в стремительно меняющемся мире.

5 новых комедийных сериалов, которые помогут пережить расставание с летом
И снова здравствуйте!

Миротворец

Миротворец (Джон Сина) приходит в себя в больнице после событий фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет». Но времени на отдых у него практически нет, ведь ему снова предстоит спасти мир – на этот раз от инопланетных существ, так называемых «бабочек». Пока Миротворец исполняет типичную для себя роль солдата, ему также предстоит разобраться в собственных чувствах и мотивах и залечить детскую травму.

«Миротворец» – настоящая находка для тех, кто скучает по блокбастерам на основе комиксов и специфичному юмору Джеймса Ганна. В этом сериале Джеймс взял лучше от Marvel – юмор, яркие персонажи, в которых быстро влюбляешься, и бесподобные диалоги. И лучшее от DC – налет мрачности, запредельный уровень жестокости и глубокий анализ героя через призму простого травмированного человека. Кстати, зрителей приятно удивит количество внезапных камео других известных персонажей.

5 новых комедийных сериалов, которые помогут пережить расставание с летом
Миротворец

Вокруг света за 80 дней

Филеас Фогг (Дэвид Теннант) утверждает, что сможет совершить настоящее кругосветное путешествие всего за 80 дней. Его слова случайно приводят к пари на очень крупную сумму денег. Филеас немедленно отправляется в путешествие, прихватив с собой слугу Паспарту (Ибраим Кома) и журналистку Эбигейл Фикс (Леони Бенеш). Однако то, что главный герой считал простым следованием карте мира, превращается к круговорот приключений и поиски себя.

Приключенческий роман французского писателя Жюля Верна «Вокруг света за 80 дней» был написан в далеком 1872 году, а до сих пор не дает покоя кинематографистам. По нему было снято три фильма, четыре сериала и четыре мультфильма. Но мало кто из них смог добиться положительных отзывов и продления на новый сезон, как это случилось с этим сериалом. Возможно, дело в харизме Дэвида Теннанта, а может, люди просто соскучились по путешествиям, которых им не хватает со времен начала пандемии. В любом случае отзывы по большей части были положительными.

5 новых комедийных сериалов, которые помогут пережить расставание с летом
Вокруг света за 80 дней

Мария Бабаева
Мария Бабаева
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