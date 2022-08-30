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Киноафиша Новости Дженнифер Коннелли сыграет с Джоэлом Эдгертоном в сериале «Темная материя»

Дженнифер Коннелли сыграет с Джоэлом Эдгертоном в сериале «Темная материя»

30 августа 2022 13:20
Дженнифер Коннелли сыграет с Джоэлом Эдгертоном в сериале «Темная материя»

В основу нового шоу Apple TV+ ляжет одноименный роман о путешествиях по альтернативным реальностям.

Дженнифер Коннелли («Топ Ган: Мэверик», «Сквозь снег») пополнила актерский состав нового многообещающего сериала от сервиса Apple TV+. По данным Variety, обладательница премии «Оскар» составит компанию Джоэлу Эдгертону («13 жизней») в касте девятисерийной экранизации романа Блейка Крауча «Темная материя».

В центре сюжета научно-фантастической драмы окажется чикагский профессор физики и семьянин Джейсон Дессен (Эдгертон), который по пути домой попадает в альтернативную версию своей жизни. Внезапное чудо быстро превращается в самый настоящий кошмар, потому что протагонист оказывается в настоящем лабиринте реальностей, которые он мог бы прожить, но выбраться оттуда — задача не из легких. Персонажу приходится пуститься в опасное приключение, чтобы вернуться к своей семье и спасти ее от самого страшного и непобедимого врага из возможных, а именно — от себя самого. Коннелли в данной истории отведена роль Даниэлы, супруги Дессена.

Автор литературного первоисточника Крауч, чья книжная трилогия «Уэйуорд Пайнс» ранее была экранизирована в сериале «Сосны», лично адаптировал материл для малых экранов. Режиссурой первых трех эпизодов займется Якоб Вербрюгген («Вторжение», «Алиенист», «Сумеречная зона»). Производство курирует Sony Pictures Television.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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