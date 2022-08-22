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Киноафиша Новости Татьяна Маслани: где еще снималась звезда сериала «Женщина-Халк»

Татьяна Маслани: где еще снималась звезда сериала «Женщина-Халк»

22 августа 2022 14:31
Татьяна Маслани: где еще снималась звезда сериала «Женщина-Халк»

В активе актрисы уже имеется одна премия «Эмми».

Татьяна Маслани покорила зрителей ещё в первом трейлере сериала «Женщина-Халк: Адвокат». В новом проекте Marvel она играет Дженнифер Уолтерс — кузину Брюса Бэннера, которая случайно получает такие же суперспособности, как у него. Правда, остроумная и настойчивая героиня не торопится становиться супергероем, а хочет продолжать карьеру адвоката. Где же еще можно увидеть Маслани?

Сериал «Темное дитя» (2013-2017)

Первая главная роль Маслани в сериале. «Темное дитя» рассказывает о Саре — сироте с кучей проблем в жизни, одиночке, которая не может найти себе место в мире. Однажды Сара случайно видит, как некая девушка совершает самоубийство. Подойдя к трупу ближе, Сара видит, что погибшая — ее точная копия. В дальнейшем главной героине приходится выдавать себя за погибшую, чтобы раскрыть зловещие тайны. Сериал один раз номинировался на «Золотой глобус» и 4 раза — на «Эмми». Маслани забрала статуэтку в 2016 году.

Сериал «Перри Мейсон» (2020)

В 2020 актриса снялась в мини-сериале НВО «Перри Мейсон». Шоу основано на серии романов Эрла Гарднера и рассказывает о частном детективе из Лос-Анджелеса. Мейсон страдает алкоголизмом и зарабатывает простыми, мелкими делами. Однажды к нему приходят из церкви и просят разобраться жутком деле — убийстве младенца. Начав расследование, Мейсон понимает, что ввязался в очень непростую игру, в которую втянуты элиты всего города. Маслани исполнила роль сестры Алисы — лидера христианского культа. Она пытается решить ситуацию по-своему, несмотря на расследование Мейсона. Главную роль в мини-сериале исполнил Мэттью Риз, получивший «Эмми» за игру в сериале «Американцы».

«Время возмездия» (2018)

В свое время Маслани отказалась от других ролей, чтобы сыграть в этом фильме с Николь Кидман. Фильм повествует о женщине-полицейском, которая теряет своего напарника и возлюбленного, работавшего под прикрытием. Спустя годы, уже заметно более суровая главная героиня решает отомстить. Маслани играет героиню по имени Петра.

«Сильнее» (2017)

Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о молодом человеке, пострадавшем от взрыва на Бостонском марафоне в 2013 году. Он теряет обе ноги и надежду на лучшее. Впрочем, благодаря семье и близким он учится жить по-новому. Главную роль исполнил Джейк Джилленхол. Маслани играет его возлюбленную.

«Женщина в золотом» (2015)

Этот фильм также основан на реальных событиях. Главная героиня — Мария Альтман, которая пытается отсудить у правительства Австрии «Портрет Адели Блох-Бауэр» Густава Климта. Картина также известна как «Золотая Адель». Дело в том, что на полотне изображена тетя главной героини. Во время войны нацисты забрали картину, и она попала в музей. Альтман вместе с молодым амбициозным адвокатом пытается ее вернуть. Главную роль исполнила Хелен Миррен. Адвоката сыграл Райан Рейнольдс. Маслани исполнила роль молодой Альтман.

Фото: Legion-Media
Юрий Липский
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