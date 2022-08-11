Что не так с Эзрой Миллером: против звезды «Флэша» выдвинули новые обвинения

Преступление произошло первого мая в городе Стэмфорд. Полиция штата Вермонт выдвинула обвинения Эзре Миллеру, основываясь на записях камер и показаниях очевидцев. Суд должен пройти 26 сентября.

Это очередное обвинение в адрес Миллера, выдвинутое в этом году. В одном из случаев актер кинул в женщину стул, который попал ей в лоб. В другом — он накинулся на девушку в баре на Гавайях. Миллеру не понравилось ее исполнение песни Shallow из фильма «Звезда родилась». После этого Миллер набросился на мужчину, игравшего в дартс.

Еще одна женщина обвинила Миллера в агрессивном поведении. Согласно ее истории, у них с актером были хорошие отношения на протяжении двух лет. Она позвала Миллера в гости, где попросила его не курить. Тот взбесился, начал ходить по дому, трогать ее вещи, оставлять следы табака и ушел только спустя полчаса уговоров.

Ранее актеру запретили приближаться к 12-летнему мальчику. Мама подростка заявила, что Миллер звал ее сына к себе на ранчо и обещал купить лошадей.

В данный момент на ранчо Миллера в Вермонте живет 25-летняя девушка с тремя детьми. По ее словам, они сбежали от домашнего насилия. Отец пытался вернуть семью, заявив, что в доме актера есть огнестрельное оружие и марихуана. Мать детей утверждает, что все это хранится в безопасном месте. Социальные работники приехали на ранчо и сообщили, что с детьми все в порядке.

От работы со звездой «Фантастических тварей» и «Лиги справедливости» отказались все студии. Фильм «Флэш», который выйдет в следующем году, на данный момент, является последней актуальной работой Миллера.