Женщина клянется защитить свою дочь в отрывке из хоррора «Проклятие матери: Прятки на выживание»

После ухода крупнейших голливудских кинокомпаний с российского рынка иностранные фильмы в отечественных кинотеатрах стали редкостью. Одной из таких картин станет канадский хоррор «Проклятие матери: Прятки на выживание». Посмотреть эту картину на большом экране можно будет с 4 августа, а сейчас стал доступен эксклюзивный проморолик.

Синопсис «Проклятия матери» гласит:

«Мать-одиночка и ее девятилетняя дочь пытаются начать новую жизнь после того, как ее муж был осужден за убийство маленькой девочки. Мать отчаянно старается не терять самообладания, узнав, что в тюрьме ее супруг покончил жизнь самоубийством, оставив загадочную предсмертную записку: «Я знаю, почему ты сделала это». Материнский инстинкт главной героини доходит до крайности, когда в ее дом на ферме вторгаются скорбящие и жаждущие мести родители убитой девочки».

Режиссером фильма выступает Крэйг Дэвид Уоллес («Тодд и книга чистого зла»), он же написал сценарий совместно с Йеном Мэлоуном. Главные роли исполнили Лора Бурк, Тесса Козма, Кристен МакКаллок, Ник Смит и Колин Парадайн. «Проклятие матери: Прятки на выживание» сравнивают с такими хоррорами, как «Незнакомцы» (2007) и «Последний дом слева» (2009).