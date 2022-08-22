Слух: Джоан Роулинг готовит телевизионный спин-офф «Гарри Поттера»

Вселенная «Гарри Поттера» в скором времени может получить телевизионное ответвление. Разговоры об этом циркулируют уже очень давно, но теперь их подкрепил очередной слух от британских таблоидов. По сведениям The Daily Mail, новое руководство Warner Bros. сейчас активно обговаривает с писательницей Джоан Роулинг перспективы многосерийного спин-оффа, который, скорее всего, выпустят на объединенном стриминге HBO Max/Discovery+.

Инсайдеры утверждают, что новый глава студии Дэвид Заслав планирует развить фэнтезийную франшизу по модели Disney, регулярно поставляющих для своей цифровой платформы сериалы в рамках «Звездных войн», киновселенной Marvel и проектов студии Pixar. Роулинг в данном случае — ключевая фигура, потому что именно ей принадлежит определяющее слово во всех решениях, связанных с франшизой, включая мерчендайзинг, игры и парки развлечений. Инсайдеры утверждают, что сценаристам уже поручили разрабатывать разные идеи.

Что касается кинотеатрального направления, то пока будущее серии находится в подвешенном состоянии. Трилогия «Фантастические твари» лишь немного приблизилась к коммерческим и художественным показателям фильмов о Гарри Поттере. Интерес зрителей к «Фантастическим тварям» из раза в раз снижается, из-за чего вышедшие весной «Тайны Дамблдора» громко провалились, не сумев заработать в США даже $100 млн. Международные сборы немного поправили положение, но этого все равно оказалось мало.