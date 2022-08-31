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Киноафиша Новости Режиссер Джордан Пил может взяться за сиквел «Нет»

Режиссер Джордан Пил может взяться за сиквел «Нет»

31 августа 2022 09:41
Режиссер Джордан Пил может взяться за сиквел «Нет»

Намек на возможное продолжение вставлен в финальный трейлер.

Фантастический триллер Джордана Пила «Нет» смог покорить критиков и заработал хорошую кассу. Как и прошлые фильмы режиссера, концовка картины с Дэниэлом Калуей и Кеке Палмер дарит широкий простор для воображения, поэтому сиквел был бы вполне уместен. Даже сам Пил сейчас не исключает такой исход, о чем он непрозрачно намекнул в недавней беседе с The New York Times, приуроченной к цифровому релизу картины.

Поклонники кинематографиста заметили в финальном трейлере фрагмент с загадочным мужчиной (ставить на пазу на 2:19), идущим против движения убегающей толпы, но в самом фильме данной сцены не было. Таинственную личность сыграл Майкл Буш и на сайте IMDb его персонаж отмечен как «Никто». От зорких фанатов этот момент, разумеется, не потерялся. Общаясь недавно с прессой, постановщик заявил, что в скором времени зрители обязательно получат ответы на повисшие в воздухе вопросы:

«История этого персонажа еще не рассказана, подтверждаю. Это неловкий способ подметить то, как я все-таки рад внимательности людей, и думаю, в будущем они обязательно получат больше ответов на некоторые из терзающих их вопросов. Скажу так — мы еще не закончили».

Производственный бюджет «Нет» составил $68 млн. К настоящему моменту фильм собрал в прокате $149 млн.

Фото: Universal Pictures
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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