Майкл Джексон хотел сыграть Морфея в экранизации «Песочного человека»

Попытки экранизировать цикл комиксов Нила Геймана «Песочный человек» предпринимались на протяжении последних тридцати лет, пока за дело не взялся стрим-сервис Netflix. Вышедший в начале августа сериал во главе с Томом Стёрриджем обрел большую популярность, так что не исключено, что проект получит второй сезон. Пока же Гейман, принявший непосредственное участие в создании сериала, делится многочисленными историями о прошлых попытках экранизировать культовый комикс о приключениях Морфея.

На прошлой неделе писатель признался в саботаже ужасного сценария от продюсера Джона Питерса, а в свежем выпуске подкаста Джоша Горовица Happy Sad Confused он рассказал, что некогда материалом всерьез интересовался сам Майкл Джексон. Король поп-музыки даже лично позвонил в Warner Bros., чтобы узнать, может ли он сыграть Морфея:

«В 1996 году меня пригласили в Warner Bros., где уже бывший президент студии усадил меня и рассказал, что Майкл Джексон позвонил ему накануне и спросил, может ли он сняться в роли Морфея в «Песочном человеке». В общем, интерес к экранизации был высок, и они понимали, что это один из драгоценных камней в короне. И что подумал я в тот момент? В голове у меня было лишь: «О-о-о».

Хотя Netflix не спешит продлевать «Песочного человека» на второй сезон, работа над сценарием продолжения уже идет. Западные журналисты уверены, что официальный анонс — вопрос времени.