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Киноафиша Новости Вселенная «Бэтмена» в безопасности: Мэтт Ривз подписал долгосрочный контракт с Warner Bros

Вселенная «Бэтмена» в безопасности: Мэтт Ривз подписал долгосрочный контракт с Warner Bros

23 августа 2022 23:55
Вселенная «Бэтмена» в безопасности: Мэтт Ривз подписал долгосрочный контракт с Warner Bros

Режиссер уже готовит сценарий сиквела, а вот его мультсериал про Темного рыцаря не выйдет на HBO Max.

Появившиеся после отмены «Бэтгёрл» опасения по поводу судьбы мрачной вселенной «Бэтмена» Мэтта Ривза, не входящей в действующий кинематографический канон DC, можно считать исчерпанными — режиссер заключил с новым руководством Warner Bros. долгосрочный контракт. Это говорит о том, что студия готова подержать абсолютно все его потенциальные проекты.

Сделка имеет эксклюзивный характер, то есть все свои возможные фильмы или сериалы кинематографист будет в первую очередь предлагать Warner. Более того, соглашение достигнуто не только с Ривзом, но и с его продюсерской компанией 6th & Idaho, что только подтверждает безграничное доверие к постановщику. Корпорация надеется, что Ривз станет для нее в обозримом будущем краеугольным камнем, которыми сейчас являются создатель «Джокера» Тодд Филлипс и Клинт Иствуд.

Задержка с новостями про сиквел «Бэтмена» связана в первую очередь со слиянием WarnerMedia и Discovery, но Deadline отмечает, что Ривз вместе со сценаристом Маттсоном Томлином уже активно работает над сценарием второй части. Параллельно он курирует производство многосерийного спин-ффа про Пингвина с Колином Фарреллом.

О дате релиза «Бэтмена 2» информации пока нет, но фильм наверняка выедет в течение ближайших нескольких лет, чего не скажешь о продюсерском мультсериале Ривза, Джей Джея Абрамса и Брюса Тимма «Бэтмен: Крестоносец в плаще», который разрабатывали специально для видеосервиса HBO Max. В связи с новой стратегией развития, руководство Warner Bros. Discovery отменило анимационное шоу, включая еще шесть оригинальных мультипликационных проектов платформы, однако и у этой истории может быть счастливый конец. Предполагается, что разработка «Крестоносца» продолжится, но уже с прицелом на другую смотровую площадку.

Фото: Warner Bros.
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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