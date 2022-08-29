Руководство Warner Bros определилось с продюсером, который возглавит киновселенную DC

Недавно компания Discovery объединилась с Warner Bros. в рамках одной из крупнейших сделок в индустрии за последние годы. Этому предшествовал ряд неудачных решений прошлого руководства Warner Bros.

Новый глава объединенной компании Дэвид Заслав с первых дней начал принимать решительные меры. Помимо увольнения многих менеджеров и руководителей, он начал очищать контент от некачественных, дорогостоящих и просто лишних проектов. Самой громкой отменой стал уже снятый фильм «Бэтгёрл». За невыпуск на экраны этой и других картин Заслав попытается вернуть компании $3 млрд за счет экономии на налогообложении.

План нового генерального директора заключается в приоритизации крупных релизов основных франшиз компании — речь о вселенных «Гарри Поттера», DC и «Игры престолов». Ходят слухи, что у руководства уже есть десятилетний план на киновселенную DC. Оставалось найти человека, который будет за этот план отвечать.

Как сообщает The Hollywood Reporter, продюсер Дэн Лин заканчивает переговоры с Warner Bros. Discovery о том, чтобы занять эту роль и стать аналогом Кевина Файги для DC. Как мы знаем, Файги курирует все проекты киновселенной Marvel, что принесло огромный успех Disney. Единое видение одного человека позволяет франшизе не развалиться на протяжении многих лет. Лин будет выполнять схожие функции и отчитываться непосредственно перед Заславом, минуя эшелоны других менеджеров.

Лин работал над такими заметными фильмами, как «Отступники» и «Два папы». С Warner Bros. продюсер сотрудничал над франшизами «Шерлок Холмс», «Оно» и «Лего». Кроме того, у Лина уже есть небольшой опыт работы в супергеройском кино. В 2000-х он был частью творческой команды отмененной «Лиги справедливости» Джорджа Миллера.