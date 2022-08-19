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Киноафиша Новости Появились первые кадры из многосерийного вестерна «Англичанка» с Эмили Блант

Появились первые кадры из многосерийного вестерна «Англичанка» с Эмили Блант

19 августа 2022 16:01
Появились первые кадры из многосерийного вестерна «Англичанка» с Эмили Блант

Героине Блант предстоит совершить путешествие по Дикому Западу.

Видеосервис Amazon Prime Video и телесеть BBC презентовали первые официальные кадры многосерийного вестерна «Англичанка» (The English), главную роль в котором сыграла Эмили Блант.

Появились первые кадры из многосерийного вестерна «Англичанка» с Эмили БлантПоявились первые кадры из многосерийного вестерна «Англичанка» с Эмили БлантПоявились первые кадры из многосерийного вестерна «Англичанка» с Эмили Блант

Действие мини-сериала от режиссера и сценариста Хьюго Блика («Благородная женщина», «Граница тени») развернется в 1890 году. Главная героиня — сильная женщина аристократического происхождения Корнелия Лок (Блант). Она объединяется с бывшим кавалерийским разведчиком Илаем Уиппом (Чэск Спенсер), чтобы пересечь суровый ландшафт Дикого Запада, где царят мечты и кровопролитиях. У обоих есть четкие цели, но герои пока не осознают, что на самом деле у них гораздо больше общего, чем им кажется. Преодолевая многочисленные преграды, пара должна будет добраться до Вайоминга, где встреча с местным шерифом расставит между леди Лок и ее проводником все точки над «i».

Появились первые кадры из многосерийного вестерна «Англичанка» с Эмили БлантПоявились первые кадры из многосерийного вестерна «Англичанка» с Эмили БлантПоявились первые кадры из многосерийного вестерна «Англичанка» с Эмили Блант

Вместе со звездой «Тихого места» в актерском составе проекта отметились Киран Хайндс («Белфаст»), Рейф Сполл («Война миров»), Тоби Джонс («Кошачьи миры Луиса Уэйна»), Том Хьюз («Бесконечность»), Стивен Ри («Жестокая игра») и Валери Пахнер («Фантастические твари: Тайны Дамблдора»).

Премьера «Англичанки» состоится в ноябре этого года.

Фото: BBC
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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