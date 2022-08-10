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Киноафиша Новости Лучшие фильмы Софии Бутеллы: где снималась алжирская красавица

Лучшие фильмы Софии Бутеллы: где снималась алжирская красавица

10 августа 2022 17:26
Лучшие фильмы Софии Бутеллы: где снималась алжирская красавица

Актриса сыграет главную роль в новом фильме Зака Снайдера «Мятежная Луна».

Прошлый год стал очень важным в карьере Софии Бутеллы — актриса опередила множество претенденток на главную роль в двухсерийном научно-фантастическом эпике Зака Снайдера и сервиса Netflix «Мятежная Луна», в котором она в данный момент снимается. На волне этого предлагаем вспомнить лучшие фильмы в карьере звезды.

Родившаяся в Алжире 3 апреля 1982 года дочь местного композитора с детства занималась хореографией, что стало определяющим фактором в ее дальнейшем будущем. В 2012 году Бутелла сыграла непреступную Еву в музыкальной мелодраме «Уличные танцы 2», где ей приходилось исполнять сальсу, но для Софии это не составило большого труда.

В «Уличных танцах 2» Бутелла воплотила свою первую роль в кино, а спустя всего несколько лет ее заметили голливудские продюсеры, предложив образ приспешницы центрального злодея в нашумевшем шпионском боевике «Kingsman: Секретная служба». Несмотря на ограниченное количество сцен с диалогами, в фильме Мэттью Вона артистке досталась одна из наиболее ярких партий, благодаря чему с того момента дверь во многие голливудские проекты для нее была открыта.

Далее Бутелла сыграла инопланетянку в космоопере «Стартрек: Бесконечность», во время съемок которого ей приходилось часами просиживать в кресле гримеров, а еще год спустя ее утвердили на ведущую отрицательную роль в провалившуюся перезагрузку «Мумии» с Томом Крузом, где ее лицо также было спрятано под тоннами сложного макияжа. Провал масштабной ленты Universal не сильно ударил по карьеры звезды, но впредь она обращала внимание на более надежные проекты.

В 2018 году при участии Бутеллы вышла экранизация культового романа Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту», где ее экранными партнерами выступили Майкл Б. Джордан и Майкл Шеннон, а спустя несколько месяцев в свет вышел дерзкий тюремный экшен «Отель «Артемида». Если в киноадаптации литературной утопии она предстала в качестве простодушной девушки Ницы, то в звездном режиссерском дебюте Дрю Пирса алжирская красавица источала энергию опасной роковой дамы, с которой лучше не связываться.

В 2019 году Бутелла появилась в галлюциногенной фестивальной драме Гаспара Ноэ «Экстаз». В этой картине Софии позволили в полной мере раскрыть ее танцевальные способности — большую часть фильма персонажи пляшут, находясь под воздействием мощных психоделиков.

Далее исполнительница попробовала свои силы на телевидении и отметилась в паре независимых картин, в числе которых несправедливо обделенные вниманием «Заложники Марса», где она воплотила главу семьи беженцев, вступивших в неравную конфронтацию с захватчиками, а также криминальный боевик Сион Соно «Узники страны призраков». Партнером звезды в последнем проекте стал переживающий ренессанс Николас Кейдж.

В скором времени Бутеллу можно будет лицезреть сразу в двух примечательных телепроектах: мини-сериале BBC One «САС: Неизвестные герои» и многосерийной хоррор-антологии Netflix «Кабинет редкостей Гильермо дель Торо». Релиз «Мятежной Луны» состоится на Netflix в конце 2023-го или 2024 году.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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