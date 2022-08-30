Появились новые кадры из сиквела «Достать ножи»

Журнал Empire опубликовал эксклюзивные кадры из фильма «Достать ножи 2», который в оригинале получил название Glass Onion, то есть «Стеклянная луковица» или «Монокль».

В «Достать ножи 2» зрителей ждет новая встреча с Бенуа Бланом (Дэниэл Крэйг). Теперь он приступит к совершенно новому делу, однако количество подозреваемых снова будет большим. По сюжету, обширная компания старых друзей собирается вместе, чтобы сыграть в детективную игру, но она неожиданно оборачивается настоящей смертью. На свежих кадрах фигурируют такие артисты, как Жанель Моне, Кэтрин Хан, Кейт Хадсон, Лесли Одом — младший, Дэйв Батиста и Эдвард Нортон.

О сюжете фильма по-прежнему известно мало, но сейчас появилась кое-какая информация о персонажах. Так, Хан воплощает Клэр Дебеллу, губернатора Коннектикута, которая баллотируется на место в Сенате, в то время как Одом-младший изображает ученого Лайонела Туссена. Хадсон досталась роль модника по имени Берди Джей, Нортону — технологического разрушителя Майлза Брона, Батисте — звезды YouTube по имени Дюк Коди, а Моне — технического предпринимателя Кассандры «Энди» Брэнд. Джессика Хенвик играет помощницу Хадсона по имени Пег, а Мэдлин Клайн исполнила роль Виски, подруги и помощницы Батисты.

Одом-младший дал комментарий об отношениях между многочисленными персонажами картины:

«Я предполагаю, что какими бы сложными ни были их отношения, у этих людей есть история. Так что же заставляет их снова собираться вместе? Я много думал об изначальной искре, которая свела их, когда они были моложе. Там должно быть что-то радостное. Все начинается, когда в начале фильма мы прибываем на один из греческих островов. Любовь сложна, дружба тоже может быть сложной».

«Достать ножи 2» выйдет на Netflix 23 декабря.