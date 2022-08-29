5 надоевших клише, которые до сих используют в фильмах

Герой обязательно сумеет обезвредить бомбу

Любителям детективов и боевиков наверняка приходилось неоднократно наблюдать, как бесстрашные герои справляются со взрывчатыми устройствами. И чаще всего на экране не заводская мина, а бомба ручной работы с часовым механизмом и цифровым дисплеем, на котором отсчитываются минуты до взрыва. С режиссерской точки зрения, это удобный трюк – сразу понятно, через какое время произойдет непоправимое. Но стоит задуматься, как нелогично ведут себя экранные злоумышленники. Да и стоит ли говорить, что герой, чаще всего не имеющий специальных навыков, а порой и заглохнувший автомобиль реанимировать не способный, мастерски справляется со взрывчатым устройством. В последнюю секунду дисплей гаснет, «бабаха» не происходит, с лица героя в изобилии течет пот. Все спасены!

Исходный код (2011)

Богач влюбляется в простую девушку

Многочисленные любовные мелодрамы, «мыльные оперы» с немыслимым количеством серий, ситкомы, романтические комедии вволю эксплуатировали этот сюжет на протяжении многих лет. Большинство зрителей помнят героиню Джулии Робертс из «Красотки», которая влюбила в себя миллионера, воплощенного Ричардом Гиром. В начале нулевых аргентинская красавица Наталья Орейро в роли служанки Милагрос начала отношения с богатым избалованным блондином по имени Иво. В отечественной франшизе «Моей прекрасной няни» Анастасия Заворотнюк в образе веселой и сексуальной девушки из Бирюлево Виктории Прутковской изрядно попотела, но все же женила на себе состоятельного продюсера Максима Шаталина.

Во всех случаях обеспеченный и образованный мужчина сходит с ума, стоит ему встретить простую бедную девушку. А если она из глубинки и работает на низкооплачиваемой работе, то лучше сказки и не придумаешь. Кажется, современные режиссеры позаимствовали эту идею еще из «Золушки», всячески переработав на новый лад. И если в реальной жизни мезальянсы встречаются значительно реже и порой имеют гораздо более прозаическое продолжение, то экранные золушки вдоволь наслаждаются красивой жизнью, которую на блюдце с золотой каемкой преподносит им прекрасный принц.

Как выйти замуж за миллиардера (2010)

Герои переезжают в старый дом со зловещей историей

Искушенные поклонники фильмов в жанре хоррор, наверное, коллекционируют картины с подобной завязкой. История начинается с того, что главные действующие лица переезжают в дом, о котором ходит недобрая молва. Некоторых героев обманули риелторы, желая избавиться от невостребованной жилплощади, другие скептически отнеслись к слухам. Итог один: если у потенциального дома дурная слава, нередко связанная с наличием в ветхих стенах призраков, или особняк имеет вполне конкретную жуткую историю из прошлого, персонажи все равно его приобретут и бодро туда поселятся. Затем, разумеется, появляются претензии. Друзья, а ведь вас предупреждали, но вам захотелось сэкономить.

Кстати, о старых домах. Когда семейство приобретает старый дом, в нем частенько имеется такой же ветхий и леденящий кровь подвал, в котором кого-то когда-то убили. И да, разумеется, герою непременно нужно отправиться туда, когда они услышат странные звуки. Желательно ночью, в одиночестве и в кромешной темноте, ведь дурацкие неблагонадежные фонарики так часто гаснут в самый неподходящий момент.

Проклятый дом 2 (2019)

Сбегают из заключения с помощью скрепки или других подручных вещиц

Виртуозное мастерство открывать замки с помощью скрепок, ручек, булавок, шпилек и прочих безделиц подходящей формы героям триллеров, детективов и боевиков из поколения в поколение передается по наследству. Как только на горизонте замаячил психолог или сыщик, который отправляется к злодею, а в кадре как бы невзначай крупным планом показывают папку со скрепкой, любители жанра цокают языками и разочарованно машут на экран рукой. Снова никакой интриги! Скрепка (шпилька и прочие похожие мелкие предметы) будет непременно похищена, дерзкий побег – реализован. Удивительно, как этот трюк до сих пор не на прицеле у спецагентов. Будто они «Молчание ягнят» не удосужились посмотреть.

А ведь этот незамысловатый прием использовал даже мультипликационный персонаж Тай Лунг из «Кунг-фу панды», который удрал с помощью пера гуся, пришедшего его проведать. И еще напрашивается закономерный вопрос: почему герои, которые долго сидели за решеткой или были закрыты в палате, не смогли совершить побег раньше с таким-то дарованием? Но нет, они решаются на подобный шаг только в резонансный момент. К примеру, когда возвращается Терминатор.

Терминатор 2: судный день (1991)

Герои в случае опасности прячутся на 2-м этаже

В фильмах ужасов или криминальных драмах герою нередко угрожает опасность в доме. Каждый любитель кинематографа без труда вообразит эту типичную сцену: безмятежный персонаж, утопая в диванных подушках, смотрит телепередачу либо, мурлыкая под нос песенку, занимается приготовлением ужина на кухне. Внезапно зловещие звуки, шаги, скрип нарушают его спокойствие. И вместо того, чтобы поскорее удирать на улицу, он или она взлетает по лестнице на второй этаж и запирает дверь, вышибить которую при должной настойчивости не составит труда даже ребенку. Исход такого безрассудного поведения, конечно, предсказуем.

Кстати, этот стереотип отлично обыгрывается в картине «Крик», вышедшей на большой экран в 1996 году. Главная героиня Сидни Прескотт заявляет, что не терпеть не может ужастики, потому что недалекая барышня на экране, которой звонит маньяк, прячется на верхнем этаже. И что же делает сама Сидни, когда сталкивается с антагонистом? Разумеется, уносит ноги на второй этаж.