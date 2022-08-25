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Киноафиша Новости «ИП Пирогова»: интересные факты о создании сериала

«ИП Пирогова»: интересные факты о создании сериала

25 августа 2022 16:23
«ИП Пирогова»: интересные факты о создании сериала

Сериал подходит к концу, в связи с чем рассказываем о секретах его съемок.

30 августа на сервисе START выходит последний эпизод сериала «ИП Пирогова». Шоу, продлившееся пять сезонов, посвящено домохозяйке (Елена Подкаминская), которая расстается со своим мужем после его измены. Она решает применить свои кулинарные способности, открывая собственную пекарню и начиная новую жизнь — как в плане работы, так и плане отношений.

1. Первые серии сериала снимали в Нижнем Новгороде, и только потом переехали в столицу. Последний сезон снимался в Москве и Санкт-Петербурге.

2. Все торты в сериале настоящие. Для проекта был проведен настоящий кастинг среди кондитеров. В нем победила Евгения Терентьева. Для того, чтобы обеспечивать шоу достаточным количеством сладкого реквизита, ей пришлось приостановить продажи в своей пекарне.

3. В первом сезоне все торты, кексы и пирожные съедались съемочной командой. Но, во-первых, скоро все наелись кондитерскими изделиями, во-вторых, их решили оставлять для последующих съемок, чтобы Терентьевой не приходилось печь еще больше новых сладостей.

4. Режиссер проекта Антон Маслов до этого снимал рекламные ролике о еде. Он поделился, что ради картинки многие вещи в рекламе сделаны совсем не из того, о чем мы думаем. Например, крем на тортах часто заменяют пеной для бритья. В «ИП Пироговой» все по-настоящему.

5. Всего через 5 дней после начала съемок актер Наиль Абдрахманов сломал руку. Создателям сериала пришлось придумывать костюмы и ракурсы так, чтобы скрыть гипс.

Фото: START
Юрий Липский
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