Режиссером новой «Фантастической четверки» станет постановщик сериала «Ванжа/Вижн»

Студия Marvel еще на один шаг приблизила к экранам новую адаптацию «Фантастической четверки». На должность режиссера перезапуска истории супергеройской семьи утвержден постановщик мини-сериала Disney+ «Ванда/Вижн» Мэтт Шекман. В данный момент кинематографист находится на стадии переговоров, но то, что они завершатся успешно, сомнений не вызывает. Ради кинокомикса он уже отказался от съемок четвертой части «Звездного пути», из-за чего Paramount Pictures сейчас в срочном порядке подыскивает ему замену, так как премьера намечена на декабрь 2023 года.

Изначально планировалось, что переосмыслением «Фантастической четверки» займется создатель новой трилогии про Человека-паука Джон Уоттс, однако весной этого года он покинул проект, сославшись на усталость от жанра. В данный момент Уоттс занимается новым сериалом по «Звездным войнам» и готовит безымянный авантюрный триллер с Джорджем Клуни и Брэдом Питтом. Предполагается, что об утверждении Шекмана на позицию режиссера «Фантастической четверки» объявят в начале сентября на мероприятии D23 Expo. Не исключено, что тогда же станет известен актерский состав. В вышедшем несколько месяцев назад «Докторе Стрэндже: В мультивселенной безумия» роль лидера команды Рида Ричардса воплотил фаворит фанатов Джон Красински, но будет ли он фигурировать в сольной ленте о Четверке, вопрос пока открытый, так как исполнитель сыграл версию персонажа из альтернативной реальности.

«Фантастическая четверка» всегда была краеугольным камнем комиксов Marvel, поэтому к подбору режиссера подошли с особой ответственностью. По словам инсайдеров, нужен был кинематографист уровня Сэма Рэйми, способный работать без пристального надзора и избавить продюсера Кевина Файги от необходимости постоянно присутствовать на съемочной площадке. В числе претендентов на пост режиссера вместе с Шекманом были также Рид Каролин («Лулу и Бриггс») и Майкл Мэтьюз («Любовь и монстры»), но перспектива сотрудничества с уже зарекомендовавшим себя человеком оказалась наиболее привлекательной.

«Фантастическая четверка» откроет шестую фазу кинематографической вселенной Marvel. Релиз картины намечен на 8 ноября 2024 года. В данный момент Шекман работает над пилотными эпизодами масштабного сериала Apple TV+ о Годзилле.