Виола Дэвис пополнила актерский состав «Голодных игр: Баллада о змеях и певчих птицах»

В актерском составе приквела «Голодных игр» по мотивам одноименного романа Сьюзен Коллинз «Баллада о змеях и певчих птицах» произошло еще одно примечательное пополнение. Как передает Variety, к многочисленному касту во главе с Рэйчел Зеглер («Вестсайдская история») и Томом Блитом («Билли Кид») накануне присоединилась обладательница премии «Оскар» Виола Дэвис.

Действие ленты развернется за 64 года до событий, описанных в оригинальной книжной трилогии, в разгар Десятых Голодных игр. В центре сюжета окажутся восемнадцатилетний Кориолан Сноу (Блит) и молоденькая девушка из двенадцатого дистрикта по имени Люси Грей Бэйрд (Зеглер). Будущему тирану антиутопического государства Панем придется выступить в качестве ментора Бэйрд на юбилейных состязаниях. Что до Дэвис, то ей уготована важная роль Волумнии Гаул — главного распорядителя смертельного соревнования.

В основной исполнительский ансамбль также входят Хантер Шафер, Питер Динклэйдж, Джейсон Шварцман, Эшли Лиао, Джош Андрес Ривера, Кйелл Брутсцхеидт, София Санчес, Зои Рени, Джордж Сомнер, Дакота Шапиро, Афина Стрейтс, Димитри Абольд, Лора Марсден, Ник Бенсон, Лилли Купер и многие другие.

За режиссуру отвечает Фрэнсис Лоуренс, поставивший три последние картины франшизы. Над сценарием предстоящего приквела работали сама Коллинз и Майкл Арндт («Маленькой мисс Счастье»). Финальный вариант сценария написал Майкл Лессли («Макбет»).

Студия Lionsgate выпустит фильм в кинотеатры 17 ноября 2023 года. В этот же день в прокате стартует вторая часть «Дюны» Дени Вильнёва.