Влюбленные сражаются за свое счастье в трейлере фильма Тайлера Перри «Блюз джазмена»

Потоковый сервис Netflix презентовал дебютный трейлер драмы Тайлера Перри «Блюз джазмена», представляющей собой масштабную семейную сагу о запретной любви, в которой тайны и ложь сплетаются в единое целое под мелодичный блюз Глубокого Юга.

Перри задумал проект почти три десятилетия назад, и тогда ему хотелось позвать на главные роли звезд вроде Уилла Смита и Холли Берри, но в свете того, что за годы разработки многие из его кандидатов успели состариться, он решил пригласить в фильм молодых исполнителей. Так, ведущие образы воплотили Солеа Пфайфер, Джошуа Бун и Остин Скотт. Единственное, что практически никак серьезно не поменялось, это сюжет. Изменилась лишь локация — первоначально действие разворачивалось в родном городе Перри, Новом Орлеане, но в итоге он сменил сеттинг на Джорджию, где проживает с 1990-х годов, там же базируется его производственная компания Tyler Perry Studios.

По признанию Перри, на сценарий его вдохновила случайная встреча с известным драматургом Огастом Уилсоном, чьи произведения вошли в основу нашумевших драм «Ограды» и «Ма Рейни: Мать блюза». Судьбоносное пересечение произошло на одной из вечеринок в Атланте в 1995 году.

В актерский состав картины также вошли Райан Эгголд, И. Роджер Митчелл, Милона Джексон, Амира Вэнн, Брэд Бенедикт, Лорен Бульоли, Бет Би Паркер, Брент Антонелло и Лана Янг.

Мировая премьера «Блюза джазмена» состоится в рамках 47-го кинофестиваля в Торонто, а релиз на Netflix намечен на 23 сентября.