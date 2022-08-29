Не только «Майор Гром»: лучшие фильмы и сериалы в карьере Тихона Жизневского

Прошлогодний кинокомикс «Майор Гром» в одночасье превратил Тихона Жизневского в одну из наиболее востребованных молодых звезд российского кино, а уже осенью у него выходит в прокат новый увлекательный экшен «Либерея: Охотники за сокровищами», сделанный по всем лекалам ярких приключенческих франшиз запада вроде «Индианы Джонса», «Сокровищ нации» и «Анчартед». В этой связи вспоминаем лучшие фильмы и сериалы в карьере исполнителя.

«Первый Оскар» (2022)

Действие картины Сергея Мокрицкого разворачивается осенью 1941 года в неблагополучный период, когда Москва оказалась под суровым натиском немецких захватчиков. Главные герои — студенты-операторы Иван Майский (Жизневский) и Лев Альперин (Антон Момот), которые отправляются на фронт, чтобы освещать битву за столицу России. События параллельной сюжетной линии имеют место в мирном Лос-Анджелесе, где вот-вот пройдет церемония вручения премии «Оскар», на которой позолоченную статуэтку завоевала картина из СССР.

«Майор Гром: Чумной Доктор» (2021)

Масштабная экранизация комиксов Bubble про неудержимого борца с криминалом Игоря Грома из Санкт-Петербурга. Протагонист противостоит безумного маньяку в маске, который пытается «вылечить» городскую преступность с помощью убийств. Прорывная роль в карьере Жизневского.

Сериал «Топи» (2021)

В семисерийной драме Владимира Мирзоева рассказывают о пятерых москвичах, сбежавших от городских проблем в монастырь, расположенный неподалеку от полузаброшенной деревни Топи. Сначала поездка позволяет им забыться и кажется чем-то необыкновенным, но вскоре путешествие оборачивается чередой таинственных событий, заставляющих персонажей усомниться в реальности происходящего.

«Огонь» (2020)

В центре истории — опытный инструктор бригады пожарных Алексей Соколов (Константин Хабенский), который после трагического инцидента на работе собирался уволиться, но у жизни на него другие планы. Вместе с парнем своей дочери и командой отважных огнеборцев главный герой отправляется на задание в Карелию, но оно окажется гораздо опаснее, чем можно было представить.

Дилогия «На игре» (2009-2010)

Разделенный на две части фильм о киберспортсменах, которым вручают диски с недавно разработанной игрой. Запустив ее, главные герои подвергаются воздействию, переводящему их игровые способности в реальные. Киносерия сделала звездой Павла Прилучного.