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Киноафиша Новости Современная сказка про джинна: Киноклуб Киноафиши приглашает на показ фильма «Три тысячи лет желаний»

Современная сказка про джинна: Киноклуб Киноафиши приглашает на показ фильма «Три тысячи лет желаний»

30 августа 2022 15:20
Современная сказка про джинна: Киноклуб Киноафиши приглашает на показ фильма «Три тысячи лет желаний»

Посмотри первым романтическое фэнтези с Тильдой Суинтон и Идрисом Эльбой!

7 сентября в 19:30 в киноцентре «Великан Парк» пройдет предпремьерный показ фильма «Три тысячи лет желаний». Федеральный портал Киноафиша.Инфо, школа английского языка Skyeng и кинопрокатная компания Вольга исполнят три желания наших зрителей!

Современная сказка про джинна: Киноклуб Киноафиши приглашает на показ фильма «Три тысячи лет желаний»
Три тысячи лет желаний

Раз: члены Киноклуба смогут раньше всех в России посмотреть новое творение режиссера «Безумного Макса» Джорджа Миллера, премьера которого состоялась на Каннском фестивале.

Два: фильм «Три тысячи лет желаний» будет демонстрироваться на языке оригинала с эксклюзивными субтитрами от Skyeng.

Три: специальным гостем показа станет актер, преподаватель и ведущий YouTube канала Skyeng Джордан Уорсли. Вместе со зрителями он обсудит, насколько необходим дубляж в современном кино и как избежать типичных ошибок при переводе.

Современная сказка про джинна: Киноклуб Киноафиши приглашает на показ фильма «Три тысячи лет желаний»
Три тысячи лет желаний

Сюжет романтического фэнтези «Три тысячи лет желаний» весьма оригинален и основан на повести обладательницы Букеровской премии – британской писательницы Антонии Сьюзен Байетт – «Джинн в бутылке из стекла «соловьиный глаз». В центре истории окажется знаменитая ученая в области литературы, в чьи руки попадает сосуд с джинном. Волшебное существо просит женщину освободить его взамен на три желания, однако героиня Тильды Суинтон не торопится этого делать. Она просит джинна рассказать о трех разных эпохах, и вместе они отправляются в увлекательное путешествие, которое навсегда изменит обоих.

Не пропустите регистрацию на странице Киноклуба и получите бесплатные билеты! Количество мест ограничено.

В широкий прокат фильм «Три тысячи лет желаний» выйдет 8 сентября.

Киноафиша.инфо
Киноафиша.инфо
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