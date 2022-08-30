Современная сказка про джинна: Киноклуб Киноафиши приглашает на показ фильма «Три тысячи лет желаний»

7 сентября в 19:30 в киноцентре «Великан Парк» пройдет предпремьерный показ фильма «Три тысячи лет желаний». Федеральный портал Киноафиша.Инфо, школа английского языка Skyeng и кинопрокатная компания Вольга исполнят три желания наших зрителей!

Три тысячи лет желаний

Раз: члены Киноклуба смогут раньше всех в России посмотреть новое творение режиссера «Безумного Макса» Джорджа Миллера, премьера которого состоялась на Каннском фестивале.

Два: фильм «Три тысячи лет желаний» будет демонстрироваться на языке оригинала с эксклюзивными субтитрами от Skyeng.

Три: специальным гостем показа станет актер, преподаватель и ведущий YouTube канала Skyeng Джордан Уорсли. Вместе со зрителями он обсудит, насколько необходим дубляж в современном кино и как избежать типичных ошибок при переводе.

Три тысячи лет желаний

Сюжет романтического фэнтези «Три тысячи лет желаний» весьма оригинален и основан на повести обладательницы Букеровской премии – британской писательницы Антонии Сьюзен Байетт – «Джинн в бутылке из стекла «соловьиный глаз». В центре истории окажется знаменитая ученая в области литературы, в чьи руки попадает сосуд с джинном. Волшебное существо просит женщину освободить его взамен на три желания, однако героиня Тильды Суинтон не торопится этого делать. Она просит джинна рассказать о трех разных эпохах, и вместе они отправляются в увлекательное путешествие, которое навсегда изменит обоих.

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