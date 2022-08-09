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Киноафиша Новости Очень горячо: 6 актеров, которые начали свою карьеру с откровенных сцен

Очень горячо: 6 актеров, которые начали свою карьеру с откровенных сцен

9 августа 2022 07:30
Очень горячо: 6 актеров, которые начали свою карьеру с откровенных сцен

Кто-то стыдится откровенной роли, а кто-то, наоборот, вспоминает с восторгом.

 

Марго Робби

Первым прорывным фильмом для Марго стал «Волк с Уолл-стрит» Мартина Скорсезе. Вся картина пропитана духом секса и авантюризма, но одна из самых противоречивых сцен – это появление героини Марго практически обнаженной. На актрисе в тот момент были только чёрные чулки и туфли на высоком каблуке. Этот эпизод взорвал интернет и навсегда закрепил за Робби образ секс-символа современности.

Очень горячо: 6 актеров, которые начали свою карьеру с откровенных сцен
Волс с Уолл-стрит

Дэйзи Эдгар-Джонс

Английская актриса стала широко известна благодаря роли Марианны Шеридан в молодежном сериале «Нормальные люди».

Киноманы подсчитали, что в этом проекте сцены сексуального характера занимают 41 минуту и 15 секунд.

Дебютная главная роль стала для Дэйзи настоящим испытанием и проверкой ее умения раскрепощаться перед камерой. Девушке пришлось фотографировать себя голой, сниматься обнаженной в душе и неоднократно имитировать половой акт со своим партнером по съемкам. Примечательно, что в проекте об отношениях двух подростков, Марианны и Коннелла, с актерами взаимодействовал представитель новой специальности — координатор интимных сцен. Это человек, который помогает актерам готовиться к сценам, подразумевающим физический контакт. На площадке «Нормальных людей» за эпизоды такого свойства отвечала Ита О’Брайен. Она же работала над проектом «Половое воспитание».

Очень горячо: 6 актеров, которые начали свою карьеру с откровенных сцен
Нормальные люди

Джессика Честейн

За последние 10 лет Джессика Честейн появилась сразу в нескольких картинах, завоевавших всеобщее признание. Актриса снялась в мировом хите «Интерстеллар», а также приняла участие в съемках фильмов — номинантов на «Оскар»: «Прислуга» и «Цель номер один».

Однако мало кто помнит, что впервые в главной роли Честейн показала себя еще в далеком 2008 году. Голливудская актриса воплотила образ осиротевшей девушки в ленте «Джолин». Героиня Честейн в одиночку странствовала по Соединенным Штатам и преодолевала множество трудностей.

Честейн отлично воплотила на экране непростой драматический образ. В том числе ей удались несколько сцен, где она была полностью раздета.

Очень горячо: 6 актеров, которые начали свою карьеру с откровенных сцен
Джолин

Майкл Фассбендер

Скандальная картина Стив МакКуина «Стыд » о молодом эротомане завоевала признание на Венецианском кинофестивале, одержав победу сразу в 3 номинациях.

Воплотить образ главного героя режиссер пригласил Майкла Фассбендера. Фильм произвел фурор, зрители и журналисты вовсю смаковали подробности постельных сцен. Сам актер сознался, что некоторые сцены дались ему тяжело.

«Я чувствовал себя некомфортно временами, когда снимали сексуальные сцены. В этой ситуации я старался, чтобы было как можно меньше дублей», –– сообщил Фассбендер.

Однако, по словам актера, Стив Маккуин создал на площадке комфортную обстановку, и вскоре стеснительному Фассбендеру удалось расслабиться и даже... получить удовольствие в процессе съемок интимных моментов.

Очень горячо: 6 актеров, которые начали свою карьеру с откровенных сцен
Стыд

Тимоти Шаламе

Тимоти Шаламе сейчас находится в зените своей славы. За его плечами десятки успешных ролей, иногда весьма откровенных. Один из самых ярких и провокационных фильмов в его карьере – это «Назови меня своим именем» режиссера Лука Гуаданьино. Тимоти играет живого и эмоционального юношу, который неожиданно для себя влюбляется в ассистента его отца. Это любовь запретна и непонятна, но очень желанна.

Картина радует нас обилием постельных сцен, однако самая горячая из них – это знаменитые кадры с персиком, заставившие зрителей трепетать.

Очень горячо: 6 актеров, которые начали свою карьеру с откровенных сцен
Назови меня своим именем

Руни Мара

Экранизация произведения Стига Ларссона «Девушка с татуировкой дракона» была продана для проката в 25 стран, не считая Скандинавии, и когда Дэвид Финчер снял американскую версию картины, многие назвали фильм с участием Дэниела Крэйга и Руни Мары излишним.

Конечно, не обошлось без сравнения двух версий Лисбет Саландер — шведской в исполнении Нуми Рапас и голливудской. Обе девушки невероятно сексуальны и раскрепощены в кадре, поэтому отдать предпочтение кому-то из них нелегко. Пожалуй, оставим это неблагодарное занятие кинокритикам. Однако не секрет, что страстная сцена, где обнаженная Руни Мара занимается любовью в позе наездницы с Дэниелем Крейгом, мгновенно облетела Интернет и получила высокие рейтинги на тематических сайтах.

Очень горячо: 6 актеров, которые начали свою карьеру с откровенных сцен
Девушка с татуировкой дракона

Анна Митрофанова
Анна Митрофанова
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