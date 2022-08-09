Очень горячо: 6 актеров, которые начали свою карьеру с откровенных сцен

Первым прорывным фильмом для Марго стал «Волк с Уолл-стрит» Мартина Скорсезе. Вся картина пропитана духом секса и авантюризма, но одна из самых противоречивых сцен – это появление героини Марго практически обнаженной. На актрисе в тот момент были только чёрные чулки и туфли на высоком каблуке. Этот эпизод взорвал интернет и навсегда закрепил за Робби образ секс-символа современности.

Волс с Уолл-стрит

Английская актриса стала широко известна благодаря роли Марианны Шеридан в молодежном сериале «Нормальные люди».

Киноманы подсчитали, что в этом проекте сцены сексуального характера занимают 41 минуту и 15 секунд.

Дебютная главная роль стала для Дэйзи настоящим испытанием и проверкой ее умения раскрепощаться перед камерой. Девушке пришлось фотографировать себя голой, сниматься обнаженной в душе и неоднократно имитировать половой акт со своим партнером по съемкам. Примечательно, что в проекте об отношениях двух подростков, Марианны и Коннелла, с актерами взаимодействовал представитель новой специальности — координатор интимных сцен. Это человек, который помогает актерам готовиться к сценам, подразумевающим физический контакт. На площадке «Нормальных людей» за эпизоды такого свойства отвечала Ита О’Брайен. Она же работала над проектом «Половое воспитание».

Нормальные люди

За последние 10 лет Джессика Честейн появилась сразу в нескольких картинах, завоевавших всеобщее признание. Актриса снялась в мировом хите «Интерстеллар», а также приняла участие в съемках фильмов — номинантов на «Оскар»: «Прислуга» и «Цель номер один».

Однако мало кто помнит, что впервые в главной роли Честейн показала себя еще в далеком 2008 году. Голливудская актриса воплотила образ осиротевшей девушки в ленте «Джолин». Героиня Честейн в одиночку странствовала по Соединенным Штатам и преодолевала множество трудностей.

Честейн отлично воплотила на экране непростой драматический образ. В том числе ей удались несколько сцен, где она была полностью раздета.

Джолин

Скандальная картина Стив МакКуина «Стыд » о молодом эротомане завоевала признание на Венецианском кинофестивале, одержав победу сразу в 3 номинациях.

Воплотить образ главного героя режиссер пригласил Майкла Фассбендера. Фильм произвел фурор, зрители и журналисты вовсю смаковали подробности постельных сцен. Сам актер сознался, что некоторые сцены дались ему тяжело.

«Я чувствовал себя некомфортно временами, когда снимали сексуальные сцены. В этой ситуации я старался, чтобы было как можно меньше дублей», –– сообщил Фассбендер.

Однако, по словам актера, Стив Маккуин создал на площадке комфортную обстановку, и вскоре стеснительному Фассбендеру удалось расслабиться и даже... получить удовольствие в процессе съемок интимных моментов.

Стыд

Тимоти Шаламе сейчас находится в зените своей славы. За его плечами десятки успешных ролей, иногда весьма откровенных. Один из самых ярких и провокационных фильмов в его карьере – это «Назови меня своим именем» режиссера Лука Гуаданьино. Тимоти играет живого и эмоционального юношу, который неожиданно для себя влюбляется в ассистента его отца. Это любовь запретна и непонятна, но очень желанна.

Картина радует нас обилием постельных сцен, однако самая горячая из них – это знаменитые кадры с персиком, заставившие зрителей трепетать.

Назови меня своим именем

Экранизация произведения Стига Ларссона «Девушка с татуировкой дракона» была продана для проката в 25 стран, не считая Скандинавии, и когда Дэвид Финчер снял американскую версию картины, многие назвали фильм с участием Дэниела Крэйга и Руни Мары излишним.

Конечно, не обошлось без сравнения двух версий Лисбет Саландер — шведской в исполнении Нуми Рапас и голливудской. Обе девушки невероятно сексуальны и раскрепощены в кадре, поэтому отдать предпочтение кому-то из них нелегко. Пожалуй, оставим это неблагодарное занятие кинокритикам. Однако не секрет, что страстная сцена, где обнаженная Руни Мара занимается любовью в позе наездницы с Дэниелем Крейгом, мгновенно облетела Интернет и получила высокие рейтинги на тематических сайтах.