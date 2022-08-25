Масштабное, смелое и великолепное зрелище: появились первые отзывы о сериале «Властелин колец: Кольца власти»

Премьера горячо ожидаемого сериала «Властелин колец: Кольца власти» состоится в конце следующей недели. Представители западной прессы уже ознакомились с первыми эпизодами шоу, отзываясь об увиденном исключительно в положительном ключе. Критики отмечают масштабность, величие и уникальную атмосферу, что дает большие надежды на по-настоящему качественный продукт.

Эрик Франциско, Inverse:

«Я посмотрел «Кольца власти» и могу с уверенностью заявить, что вас ожидает настоящее пиршество. Большое, смелое и по-настоящему великолепное зрелище. Еще не ясно, сможет ли сериал стать в один ряд с фильмами Джексона или потягаться с произведениями Толкина, но на данном этапе шоу выдает максимум, который можно ожидать от самого дорогого сериала в истории».

Брэндон Кац, The Wrap:

«Первые два эпизода «Властелина колец: Кольца власти» захватывают дух. Масштаб, размах, амбиции и грандиозность всего — такого раньше не было на телевидении».

Родриго Салем, Folha:

«Кольца власти» — это уровень кинотеатров. В идеальном мире мы бы смотрели этот сериал на большом экране. Это истинный Толкин, и все же проект очень тесно связан с фильмами Питера Джексона. Спецэффекты — великолепны, актерская игра — превосходна, а пролог разрушит все ваши опасения».

Деван Когган, Entertainment Weekly:

«Я посмотрел первые два эпизода «Властелина колец: Кольца власти», и они доставили мне огромное удовольствие. Когда смотришь сериал, всем нутром ощущаешь, словно окунаешься в Средиземье. С нетерпением жду новых серий, чтобы увидеть, куда двинется эта история».

Стейси Ламбе, Entertainment Tonight:

«Увидев первые два эпизода «Колец власти», я должен признать, что искренне удивлен тому, насколько мне все понравилось. Этот пышный и многогранный сериал однозначно вдохнул новую жизнь во франшизу. И думаю, люди будут в восторге».

Первые два эпизода многосерийного фэнтези по легендарной вселенной Джона Толкина дебютируют на стриминговом сервисе Amazon Prime Video 2 сентября.