Начались съемки триллера «Синдром» с Кириллом Кяро и Оксаной Акиньшиной

Накануне в Москве официально стартовали съемки напряженного психологического триллера под рабочим названием «Синдром». Главные роли в картине сыграют Кирилл Кяро («Эпидемия») и Оксана Акиньшина («Контейнер»).

В центре сюжета окажутся супруги Маша (Акиньшина) и Кирилл (Кяро), жизнь которых переворачивает страшная авария. После трагического инцидента герои пытаются вернуться к повседневности, но вскоре семейная жизнь превращается в параноидальный триллер. Дело в том, что муж более пострадавшей в происшествии героини внезапно становится пугающе идеальным. Это заставляет ее стать очень подозрительной и даже усомниться в себе.

В остальной актерский состав вошли Евгения Добровольская, Алина Алексеева, Николай Мачульский и Виктор Тереля. За режиссуру отвечает Антон Борматов («Владивосток», «Околофутбол»), сценарий вместе с ним разработала Ирина Накарякова («Спроси Марту», «Территория»). Ниже приведена цитата продюсера Вадима Верещагина:

«Фильм, мы уверены, привлечет внимание думающей аудитории, причем не только в нашей стране. Это абсолютно универсальное кино, к которому легко подключиться эмоционально».

Премьера ленты состоится в 2023 году.