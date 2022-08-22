Райан Гослинг присоединится к Марго Робби в перезапуске «Одиннадцати друзей Оушена»

Марго Робби и Райан Гослинг планируют снова сыграть в одном фильме. По данным авторитетных западных СМИ, Гослинг собирается составить компанию своей партнерше по грядущей киноверсии «Барби» в рамках перезагрузки «Одиннадцати друзей Оушена». Актер уже дал предварительное согласие и сейчас обсуждает с руководством Warner Bros. детали контракта.

По сути, предстоящий фильм является мягким перезапуском знаменитой киносерии про ограбления. Предстоящая картина станет приквелом по отношению к оригинальной трилогии Стивена Содерберга и спин-оффу с Сандрой Буллок. Подробности сюжета пока умалчиваются, но известно, что повествование развернется в свободолюбивых 1960-х, а действие перенесется из привычного Лас-Вегаса куда-то в Европу.

Предполагается, что смена времени и локаций существенно увеличит бюджет, но все равно затраты на проект будут в пределах разумного. Warner пока не дали картине официальный «зеленый свет», но материал находится в активной разработке. Привлечение звезд первой величины — хороший знак.

Постановкой займется режиссер Джей Роуч, ответственный за трилогию про Остина Пауэрса, «Трамбо» с Брайаном Крэнстоном и «Скандал», за который Робби получила вторую в карьере номинацию на «Оскар». Сценарием занимается Кэрри Соломон.

В продюсерскую команду вместе с Робби и Роучем вошел создатель «8 подруг Оушена» Гэри Росс. Производственный процесс курирует Майкл Де Лука. Старт съемок предварительно намечен на весну-лето 2023 года, так что релиз могут состояться в 2024 году.