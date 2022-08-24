Пол Радд появится в третьем сезоне «Убийств в одном здании»

Весенние слухи подтвердились — Пол Радд действительно сыграл эпизодическую роль во втором сезоне «Убийств в одном здании». Звезда «Человека-муравья» появился в финальном эпизоде детективной комедии в образе бродвейского актера Бена Гленроя и ожидается, что именно он станет ключевой фигурой уже анонсированного продолжения.

Предполагается, что в следующем отрезке шоу у Радда будет более расширенный объем экранного времени и смертельный твист с его персонажем станет для центральной троицы в исполнении Стива Мартина, Селены Гомес и Мартина Шорта отправным пунктом для очередной запутанной истории, которую они будут поэтапно освещать в своем подкасте.

Ниже приведен официальный комментарий Джона Хоффмана, соавтора сериала:

«Пол Радд, удачно вписавшийся в концовку второго сезона в образе Бена Гленроя, — именно тот человек, который, несомненно, станет для центральных героев источником многочисленных вопросов, так что самые интересные повороты еще впереди».

Первые два сезона «Убийств в одном здании» стали хитом — по популярности среди зрителей шоу остается самой востребованной комедией сервиса Hulu.

Ожидается, что премьера новых серий состоится в 2023 году.