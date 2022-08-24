Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Календарь ма(й)я" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Пол Радд появится в третьем сезоне «Убийств в одном здании»

Пол Радд появится в третьем сезоне «Убийств в одном здании»

24 августа 2022 10:28
Пол Радд появится в третьем сезоне «Убийств в одном здании»

Осторожно, спойлеры!

Весенние слухи подтвердились — Пол Радд действительно сыграл эпизодическую роль во втором сезоне «Убийств в одном здании». Звезда «Человека-муравья» появился в финальном эпизоде детективной комедии в образе бродвейского актера Бена Гленроя и ожидается, что именно он станет ключевой фигурой уже анонсированного продолжения.

Предполагается, что в следующем отрезке шоу у Радда будет более расширенный объем экранного времени и смертельный твист с его персонажем станет для центральной троицы в исполнении Стива Мартина, Селены Гомес и Мартина Шорта отправным пунктом для очередной запутанной истории, которую они будут поэтапно освещать в своем подкасте.

Ниже приведен официальный комментарий Джона Хоффмана, соавтора сериала:

«Пол Радд, удачно вписавшийся в концовку второго сезона в образе Бена Гленроя, — именно тот человек, который, несомненно, станет для центральных героев источником многочисленных вопросов, так что самые интересные повороты еще впереди».

Первые два сезона «Убийств в одном здании» стали хитом — по популярности среди зрителей шоу остается самой востребованной комедией сервиса Hulu.

Ожидается, что премьера новых серий состоится в 2023 году.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Трагедия российских подростков, турецкая самоирония и корейский Бонд: новое в кинотеатре Okko Трагедия российских подростков, турецкая самоирония и корейский Бонд: новое в кинотеатре Okko Читать далее 29 июля 2022
Гид для тех, кто ничего не понял после просмотра первой серии «Дома дракона» Гид для тех, кто ничего не понял после просмотра первой серии «Дома дракона» Читать далее 24 августа 2022
В лабиринте событий: 5 фильмов, которые фантастически играют с хронологией В лабиринте событий: 5 фильмов, которые фантастически играют с хронологией Читать далее 23 августа 2022
Ярко и со вкусом: рассказываем, как прошел X фестиваль короткометражного кино «‎Короче»‎ Ярко и со вкусом: рассказываем, как прошел X фестиваль короткометражного кино «‎Короче»‎ Читать далее 24 августа 2022
Тест: выживешь ли ты во вселенной «Игры престолов»? Тест: выживешь ли ты во вселенной «Игры престолов»? Читать далее 22 августа 2022
Любовь зла: 5 фильмов о токсичных отношениях Любовь зла: 5 фильмов о токсичных отношениях Читать далее 24 августа 2022
Коротко и по делу: 8 лучших работ X фестиваля кино «Короче» Коротко и по делу: 8 лучших работ X фестиваля кино «Короче» Читать далее 23 августа 2022
Вы не поверите: 7 неожиданных романов Голливуда, о которых никто не знал Вы не поверите: 7 неожиданных романов Голливуда, о которых никто не знал Читать далее 25 августа 2022
Страхи ближе, чем кажутся: 10 фильмов ужасов, основанных на реальных событиях Страхи ближе, чем кажутся: 10 фильмов ужасов, основанных на реальных событиях Читать далее 22 августа 2022
«Не хватает интриг»: пользователи сети высказались о плюсах и минусах «Дома дракона» «Не хватает интриг»: пользователи сети высказались о плюсах и минусах «Дома дракона» Читать далее 23 августа 2022
Тест: мрачный DC или забавный Marvel – на какую киновселенную похожа твоя жизнь? Тест: мрачный DC или забавный Marvel – на какую киновселенную похожа твоя жизнь? Читать далее 21 августа 2022
Related video