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Киноафиша Новости Молния Маккуин и Мэтр возвращаются: вышел трейлер мультсериала «Тачки в дороге»

Молния Маккуин и Мэтр возвращаются: вышел трейлер мультсериала «Тачки в дороге»

2 августа 2022 17:24
Молния Маккуин и Мэтр возвращаются: вышел трейлер мультсериала «Тачки в дороге»

В ролике показали погоню в духе «Безумного Макса».

Стрим-сервис Disney+ и студия Pixar выпустили трейлер анимационного сериала «Тачки в дороге» в рамках знаменитой франшизы «Тачки». Все девять эпизодов нового шоу станут доступны на Disney+ с 8 сентября.

В «Тачках в дороге» лучшие друзья Молния Маккуин и Мэтр переживают новые приключения. Отправной точкой повествования становится новость, что у Мэтра есть сестра. Мэтр собирается пересечь страну, чтобы попасть на ее свадьбу. Маккуин вызывается поехать вместе с ним, так что друзья отправляются в дальнее путешествие. По пути Маккуин и Мэтр увидят массу интересного и опасного – например, им повстречаются дракон на колесах, машины-призраки и автомобильный Стоунхендж. Кроме того, главным героям предстоит посетить карнавал машин-акробатов.

«Этот сериал – увлекательная поездка Молнии Маккуина и Мэтра через всю страну. Как и всякое автомобильное путешествие, каждый день будет являть собой мини-приключение с неожиданными сюжетными поворотами», – рассказал один из режиссеров «Тачек в дороге» Стив Пёрселл.

В режиссерскую команду мультсериала также вошли Бобби Подеста и Брайан Фи. Музыку для проекта написал Джэйк Монако.

Фото: Disney+
Елена Королева
Елена Королева
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