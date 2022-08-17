Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Гостья из космоса" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Куин Латифа защищает свою семью в трейлере триллера «Конец дороги»

Куин Латифа защищает свою семью в трейлере триллера «Конец дороги»

17 августа 2022 16:20
Куин Латифа защищает свою семью в трейлере триллера «Конец дороги»

В фильме Netflix также сыграл Лудакрис, известный по серии фильмов «Форсаж».

Потоковый сервис Netflix представил дебютный трейлер напряженного триллера «Конец дороги». Ведущие роли в ленте сыграли Куин Латифа («Уравнитель») и звезда франшизы «Форсаж» Лудакрис. Цифровой релиз картины состоится уже менее чем через месяц — 9 сентября.

В центре повествования окажется недавно овдовевшая женщина Бренда (Латифа), которая вместе с детьми и братом (Лудакрис) решается на переезд в Хьюстон. Во время путешествия измотанные дорогой главные герои останавливаются в придорожном мотеле, где случайно становятся свидетелями убийства неизвестного мужчины. После этого перепуганная семья покидает место преступления, прихватив с собой сумку с деньгами, из-за которой, разумеется, всем придется несладко. Когда выясняется, что на персонажей охотится таинственный убийца, они решают самостоятельно дать ему отпор.

За режиссуру отвечает опытная телевизионная постановщица Милисент Шелтон («Долина соблазна», «Охотники», «Соболезную вашей утрате»). Над сценарием работали Дэвид Локери («Добро пожаловать в Лэйквью!») и Кристофер Дж. Мур («Знакомство с Браунами»). В остальной актерский состав вошли Бо Бриджес, Фрэнсис Ли МакКейн, Джесси Люкен, Табата Шон, Кит Джардин, Трэвис Хаммер и Мика Макнил.

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Трагедия российских подростков, турецкая самоирония и корейский Бонд: новое в кинотеатре Okko Трагедия российских подростков, турецкая самоирония и корейский Бонд: новое в кинотеатре Okko Читать далее 29 июля 2022
Объявлены жюри и конкурсная программа фестиваля короткометражного кино «Короче» Объявлены жюри и конкурсная программа фестиваля короткометражного кино «Короче» Читать далее 16 августа 2022
Особо опасны: 5 фильмов о нарциссических личностях Особо опасны: 5 фильмов о нарциссических личностях Читать далее 18 августа 2022
10 красивых исторических мелодрам, которые перенесут вас в прошлое 10 красивых исторических мелодрам, которые перенесут вас в прошлое Читать далее 15 августа 2022
Что посмотреть на выходных: 9 онлайн-новинок от приквела к «‎Игре престолов»‎ до нового сериала Marvel Что посмотреть на выходных: 9 онлайн-новинок от приквела к «‎Игре престолов»‎ до нового сериала Marvel Читать далее 19 августа 2022
Любовь как в сказке: Киноклуб Киноафиши приглашает на показ фильма «После. Долго и счастливо» Любовь как в сказке: Киноклуб Киноафиши приглашает на показ фильма «После. Долго и счастливо» Читать далее 15 августа 2022
Тест: только киноман угадает 10 из 10 фильмов по короткому и честному описанию Тест: только киноман угадает 10 из 10 фильмов по короткому и честному описанию Читать далее 16 августа 2022
Как сейчас выглядит и чем занимается красивый мальчик из «Каспера»? Как сейчас выглядит и чем занимается красивый мальчик из «Каспера»? Читать далее 15 августа 2022
Посмотрите новый анимационный фильм «Гостья из космоса» раньше всех Посмотрите новый анимационный фильм «Гостья из космоса» раньше всех Читать далее 15 августа 2022
Забыли про бодипозитив: 7 актеров, которых заставили похудеть ради роли Забыли про бодипозитив: 7 актеров, которых заставили похудеть ради роли Читать далее 16 августа 2022
Годы не пощадили: как сейчас выглядят 9 героинь мелодрам, от которых все фанатели в 90-е Годы не пощадили: как сейчас выглядят 9 героинь мелодрам, от которых все фанатели в 90-е Читать далее 17 августа 2022
Related video