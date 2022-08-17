Куин Латифа защищает свою семью в трейлере триллера «Конец дороги»

Потоковый сервис Netflix представил дебютный трейлер напряженного триллера «Конец дороги». Ведущие роли в ленте сыграли Куин Латифа («Уравнитель») и звезда франшизы «Форсаж» Лудакрис. Цифровой релиз картины состоится уже менее чем через месяц — 9 сентября.

В центре повествования окажется недавно овдовевшая женщина Бренда (Латифа), которая вместе с детьми и братом (Лудакрис) решается на переезд в Хьюстон. Во время путешествия измотанные дорогой главные герои останавливаются в придорожном мотеле, где случайно становятся свидетелями убийства неизвестного мужчины. После этого перепуганная семья покидает место преступления, прихватив с собой сумку с деньгами, из-за которой, разумеется, всем придется несладко. Когда выясняется, что на персонажей охотится таинственный убийца, они решают самостоятельно дать ему отпор.

За режиссуру отвечает опытная телевизионная постановщица Милисент Шелтон («Долина соблазна», «Охотники», «Соболезную вашей утрате»). Над сценарием работали Дэвид Локери («Добро пожаловать в Лэйквью!») и Кристофер Дж. Мур («Знакомство с Браунами»). В остальной актерский состав вошли Бо Бриджес, Фрэнсис Ли МакКейн, Джесси Люкен, Табата Шон, Кит Джардин, Трэвис Хаммер и Мика Макнил.