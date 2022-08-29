Павел Прилучный женился на коллеге по сериалу «В клетке» Зепюр Брутян — пара устроила пышную свадьбу

25 августа звезда «Мажора» Павел Прилучный женился на актрисе Зепюр Брутян. Свадьба прошла в закрытом элитном поселке на берегу подмосковного озера. На торжестве свои хиты исполнили Стас Михайлов и рэпер МОТ. Согласно подсчетам, свадьба обошлась Прилучному в 5 миллионов рублей. На медовый месяц пара планирует потратить немногим меньше — 3 миллиона.

Прилучный и Брутян познакомились на съемках сериала «В клетке». По словам актера, он сразу проникся симпатией к своей коллеге, но на тот момент посчитал ее слишком молодой. К тому же, он был женат.

После развода Прилучного пара снова пересеклась, у них завязались романтические отношения. Предложение актер сделал девушке уже через три дня. Через месяц влюбленные расписались, а теперь устроили масштабную церемонию.

Это второй брак Прилучного. С первой женой Агатой Муцениеце он также познакомился на съемках — они вместе играли в сериале «Закрытая школа». В 2011 году они поженились, а в 2020 развелись. У пары двое детей: сын и дочь.

Развод сопровождался рассказами Муцениеце о домашнем насилии со стороны Прилучного. Несмотря на крупную ссору и пристальное внимание СМИ к конфликту, бывшие муж и жена постарались сохранить нормальные отношения ради своих детей.