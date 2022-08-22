«Дом Дакона»: что показали в первой серии спин-оффа «Игры престолов»
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Вчера на кабельном канале HBO состоялась премьера долгожданного приквела «Игры престолов» под названием «Дом Дракона». Ниже приведено краткое описание первой серии.
Сериал начинается за 172 года смерти Безумного короля и рождения Дейнерис Таргариен. С самого начала авторы дают понять, что в приквеле акцент будет сделан на междоусобицах в борьбе за Железный трон. В дебютной серии показывают девятый год правления Визериса Таргариена (Пэдди Консидайн), мечтающего о наследнике. Его супруга (Шан Брук) вынашивает ребенка. Визерис и его окружение очень надеются на рождение мальчика.
Следующий ключевой персонаж — Рейнира Таргариен. В первой серии ее воплотила Милли Олкок, а в более зрелом возрасте — Эмма Д’Арси. Сначала показана юность принцессы, которая совсем не жаждет занять место отца. Она впервые появляется в красивой сцене, возвышаясь над Королевской Гаванью на своем величественном и смертельно опасном драконе. После она встречается с другим драконьим всадником, Дэймоном Таргариеном в исполнении Мэтта Смита. Двоюродный брат действующего правителя представлен расчетливым, суровым, своенравным и явно питающим надежды оказаться следующим королем Вестероса, но этому может помешать младенец. Именно в образе Дэймона отражаются узнаваемые элементы франшизы — от чрезмерной жестокость с отрубанием голов и гениталий до похождений по борделям. Так,у Дэймона складываются особые отношения с работницей публичного дома, которую воплотила Соноя Мидзуно.
Еще два важных героя — десница короля Отто Хайтауэр (Рис Иванс) и его дочь Алисента (в подростковом возрасте ее сыграла Эмили Кэри, тогда как взрослую героиню играет Оливия Кук). С Отто у Дэймона крайне сложные отношения, отличающиеся недоверием. Очевидно, их конфликт будет иметь в дальнейшем большое значение.
Первый эпизод «Дома Дракона» заканчивается тем, что Рейнира становится прямой наследницей Железного трона. Во время рыцарского поединка у горячо любимой супруги Визериса начинаются схватки. Когда местные лекари говорят, что ему придется выбирать между ребенком и королевой, Таргариен опрометчиво жертвует женой, однако новорожденный умирает через несколько часов. Дэймон снова становится фаворитом на роль наследника Визериса, но очень скоро он гневит скорбящего короля своей пьяной выходкой. Из-за этого Визерис принимает историческое решение — сделать наследницей престола свою дочку Рейниру.
Второй эпизод выйдет 28 августа.