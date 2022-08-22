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Киноафиша Новости «Дом Дакона»: что показали в первой серии спин-оффа «Игры престолов»

«Дом Дакона»: что показали в первой серии спин-оффа «Игры престолов»

22 августа 2022 13:25
«Дом Дакона»: что показали в первой серии спин-оффа «Игры престолов»

Осторожно, спойлеры!

Вчера на кабельном канале HBO состоялась премьера долгожданного приквела «Игры престолов» под названием «Дом Дракона». Ниже приведено краткое описание первой серии.

Сериал начинается за 172 года смерти Безумного короля и рождения Дейнерис Таргариен. С самого начала авторы дают понять, что в приквеле акцент будет сделан на междоусобицах в борьбе за Железный трон. В дебютной серии показывают девятый год правления Визериса Таргариена (Пэдди Консидайн), мечтающего о наследнике. Его супруга (Шан Брук) вынашивает ребенка. Визерис и его окружение очень надеются на рождение мальчика.

Следующий ключевой персонаж — Рейнира Таргариен. В первой серии ее воплотила Милли Олкок, а в более зрелом возрасте — Эмма Д’Арси. Сначала показана юность принцессы, которая совсем не жаждет занять место отца. Она впервые появляется в красивой сцене, возвышаясь над Королевской Гаванью на своем величественном и смертельно опасном драконе. После она встречается с другим драконьим всадником, Дэймоном Таргариеном в исполнении Мэтта Смита. Двоюродный брат действующего правителя представлен расчетливым, суровым, своенравным и явно питающим надежды оказаться следующим королем Вестероса, но этому может помешать младенец. Именно в образе Дэймона отражаются узнаваемые элементы франшизы — от чрезмерной жестокость с отрубанием голов и гениталий до похождений по борделям. Так,у Дэймона складываются особые отношения с работницей публичного дома, которую воплотила Соноя Мидзуно.

Еще два важных героя — десница короля Отто Хайтауэр (Рис Иванс) и его дочь Алисента (в подростковом возрасте ее сыграла Эмили Кэри, тогда как взрослую героиню играет Оливия Кук). С Отто у Дэймона крайне сложные отношения, отличающиеся недоверием. Очевидно, их конфликт будет иметь в дальнейшем большое значение.

Первый эпизод «Дома Дракона» заканчивается тем, что Рейнира становится прямой наследницей Железного трона. Во время рыцарского поединка у горячо любимой супруги Визериса начинаются схватки. Когда местные лекари говорят, что ему придется выбирать между ребенком и королевой, Таргариен опрометчиво жертвует женой, однако новорожденный умирает через несколько часов. Дэймон снова становится фаворитом на роль наследника Визериса, но очень скоро он гневит скорбящего короля своей пьяной выходкой. Из-за этого Визерис принимает историческое решение — сделать наследницей престола свою дочку Рейниру.

Второй эпизод выйдет 28 августа.

Фото: HBO
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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