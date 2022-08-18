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Киноафиша Новости «Хороший доктор» Фредди Хаймор: лучшие роли в карьере актера

«Хороший доктор» Фредди Хаймор: лучшие роли в карьере актера

18 августа 2022 16:27
«Хороший доктор» Фредди Хаймор: лучшие роли в карьере актера

Став звездой кино еще в детстве, Хаймор сумел развить этот успех.

Фредди Хаймор — тридцатилетний актер, дебютировавший в большом кино в раннем возрасте. Это сделало его одним из первых выборов для режиссеров проектов для детей и подростков. Сегодня вспомним главные фильмы и сериалы в карьере Хаймора.

«Чарли и шоколадная фабрика» (2005)

Звездой Хаймор стал после того, как уже в 12 лет сыграл главную роль в ремейке классического фильма «Вилли Вонка и шоколадная фабрика» (1971). Несмотря на то, что главным продающим лицом проекта был Джонни Депп, критики отметили игру мальчика.

«Август Раш» (2007)

Фильм рассказывает о гениальном мальчике, который во всем слышит музыку. И снова у Хаймора главная роль. Здесь он сыграл вместе с Робином Уилльямсом, Кери Рассел и Джонатаном Ризом Майерсом. «Август Раш» — не самый кассовый фильм актера, но это очень трогательная история, позволившая Хаймору раскрыть свой тонкий драматический потенциал.

«Артур и минипуты» (2006)

Примерно в это же время актера взяли на главную роль в новой трилогии детских приключенческих фильмов от Люка Бессона. Они были сдержанно приняты критиками, зато полюбились большому количеству детей.

Сериал «Мотель Бейтса» (2013-2017)

После большого количества ролей в детских и подростковых проектах, Хаймору наконец-то предложили сыграть что-то, выбивающееся из его привычных работ. В хоррор-сериале «Мотель Бейтса» актер сыграл Нормана — сына главной героини в исполнении Веры Фармиги.

Сериал «Хороший доктор» (2018-…)

В этом шоу на медицинскую тематику Хаймор играет гениального врача с синдромом саванта Шона Мерфи. Он обладает невероятной памятью и буквально чувствует, что болит у пациентов, но на уровне развития молодой человек остался на уровне ребенка. Сериалом занимались создатели знаменитого «Доктора Хауса». Идею проекта можно описать как смесь более драматичного «Доктора Хауса» и развлекательного «Доктора Дуги Хаузера».

Хаймор зарекомендовал себя как чуть ли не главный претендент на роль в детских и подростковых проектах, но мы видим, как с течением времени его работы меняются. Уверены, что актеру хватит таланта не застрять в образе вечного ребенка.

Фото: Legion-Media
Юрий Липский
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