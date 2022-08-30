Завершились съемки первого сезона сериала по видеоигре Twisted Metal

Съемки первого сезона сериала по мотивам видеоигры Twisted Metal официально подошли к концу. Радостной новостью накануне торжественно поделился в соцсетях сценарист и шоураннер проекта Майкл Джонатан Смит («Кобра Кай»), подкрепивший сообщение символической фотографией. Также Смит поблагодарил за работу актерский состав. Ему особенно запомнился финальный день съемок:

«Заключительный день съемок был похож на последний день в лагере: много смеха, немного слез и мороженое, которое раздавали в кузове грузовика Сладкоежки».

В основной каст сериала вошли Энтони Маки («Сокол и Зимний солдат»), Нив Кэмпбелл («Крик»), Томас Хейден Черч («Человек-паук: Враг в отражении»), Стефани Беатриз («Бруклин 9‑9»), Таж Воганс («Долина соблазна»), Майкл Каролло («Мона Лиза и кровавая луна»), Хлоя Файнмен («Отец невесты») и Уилл Арнетт («Утреннее шоу»).

В центре сюжета многосерийной постапокалиптической экшен-комедии от исполнительных продюсеров Ретта Риза и Пола Верника («Дэдпул») окажется страдающий амнезией неудачник Джон Доу (Маки), согласившийся перевезти через опасную пустошь некий очень ценный груз. Разумеется, по пути его ожидает множество разнообразных и опасных для жизни неприятностей.

Шоу выйдет на потоковом сервисе Peacock, дата премьеры пока не анонсирована.