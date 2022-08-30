Кто сыграл главные роли в сериале «Контейнер»?

В 2021 году на онлайн-сервисе START состоялась премьера сериала «Контейнер». Шоу повествует о девушке, которая решила стать суррогатной матерью для богатой семьи. Хозяйка дома пригласила главную героиню пожить с ними на время беременности. Правда, все идет не по плану, ведь секреты скрывают как заказчики, так и исполнительница.

Главную роль в сериале исполнила Оксана Акиньшина. На ее счету роли в таких сериалах, как «Беспринципные», «The Телки» и «Полет». Актриса много снималась и в крупных отечественных фильмах. В их числе «Сестры», «Стиляги», «Высоцкий. Спасибо, что живой», «Чернобыль» и «Спутник». Актриса даже успела принять участие в голливудском блокбастере «Превосходство Борна».

Главу семьи Вадима сыграл Филипп Янковский. Сын знаменитого Олега Янковского еще в детстве сыграл в «Зеркале» Андрея Тарковского. Уже во взрослом возрасте он сыграл в фильме «Распутин» с Жераром Депардье, а также в сериалах «Чудотворец» и «Карамора».

Жену Вадима сыграла Маруся Фомина. Она снималась в сериалах «Папины дочки», «Красная королева», «Содержанки», «257 причин, чтобы жить», «БИХЭППИ» и «Хороший человек».

Также в сериале фигурируют Артем Быстров, Юлия Ауг, Нино Кантария, Ростислав Бершауэр, Дмитрий Чеботарев и другие.