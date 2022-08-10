Умный дом стремится убить группу студентов в трейлере хоррора «Марго»

На YouTube-канале Paramount Movies появился дебютный трейлер к подростковому слэшеру «Марго» (Margaux) о высокотехнологичном доме-убийце. Цифровой релиз ленты состоится уже 9 сентября.

В центре сюжета окажется группа беспечных старшеклассников, решивших отметить последние дни учебы в шикарном особняке с продвинутой системой искусственного интеллекта под названием «Марго». Очень скоро беззаботный отдых героев превращается в сущий кошмар с кровавыми антиутопическими нотками — встроенный в дом суперкомпьютер начинает поэтапно расправляться с молодыми людьми. Чтобы выжить, персонажам необходимо как можно скорее вырваться из здания, но сделать это не так-то просто.

Поставил фильм режиссер Стивен С. Миллер («План побега 2», «Арсенал», «Налетчики»). Сценарием занимались Крис Бейрути («Укрытие на месте»), Крис Сивертсон («Все болельщицы умрут») и дебютант Ник Уотерс. В актерский состав вошли Мэдисон Петтис («Это все он»), Ванесса Морган («Ривердэйл»), Ричард Хэрмон («Сотня»), Джедидайя Гудакр («Леденящие душу приключения Сабрины»), Локлин Манро («Миротворец»), Джордан Бухат («Повзрослевшие»), Фиби Миу («Загрузка»), Бриттани Митчелл («Кунг-фу») и Луис Лэй («Сквозь снег»).