Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Все ненавидят Йохана" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Неудержимый Джош Дюамель грабит банки в трейлере фильма «Бандит»

Неудержимый Джош Дюамель грабит банки в трейлере фильма «Бандит»

16 августа 2022 17:39
Неудержимый Джош Дюамель грабит банки в трейлере фильма «Бандит»

В картине на основе реальной истории также сыграли Мэл Гибсон и Элиша Катберт.

Портал Collider поделился эксклюзивным трейлером остросюжетного криминального экшена «Бандит», главные роли в котором исполнили Джош Дюамель, Элиша Катберт и Мэл Гибсон. Компании Redbox Entertainment и Quiver Distribution организуют цифровой релиз уже 23 сентября.

В центре повествования окажется обаятельный беглый преступник Гилберт Гэлвен — младший (Дюамель). Герой влюбляется в заботливую социальную работницу Андрею (Катберт). Чтобы обеспечить совместное будущее с ней, он возвращается к тому, что у него получается лучше всего — грабить банки. Возродив свое незаконное хобби, везучий жулик объединяется с гангстером Томми Кеем (Гибсон), который предоставляет ему массу новых возможностей, сопряженных с большим риском.

В основу сюжета легла реальная история Гилберта Гэлвена, заслужившего прозвище «Летающий бандит». В 1980-х под маской добропорядочного гражданина и под прикрытием рабочих командировок он в буквальном смысле исколесил всю Америку, воруя деньги и драгоценности.

Поставил фильм Аллан Ангар («Неизведанное», «В тисках»). Сценарий на основе романа Роберта Накла написал Крэйг Венман («Тайная одержимость»). В остальной каст вошли Оливия д’Або, Нестор Карбонелл, Хейли Уэбб, Рэйчел Маркариан, Клер Бронсон, Лесли Стрэттон и Свен Теммел.

Фото: Quiver Distribution
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Трагедия российских подростков, турецкая самоирония и корейский Бонд: новое в кинотеатре Okko Трагедия российских подростков, турецкая самоирония и корейский Бонд: новое в кинотеатре Okko Читать далее 29 июля 2022
Годы не пощадили: как сейчас выглядят 9 героинь мелодрам, от которых все фанатели в 90-е Годы не пощадили: как сейчас выглядят 9 героинь мелодрам, от которых все фанатели в 90-е Читать далее 17 августа 2022
Объявлены жюри и конкурсная программа фестиваля короткометражного кино «Короче» Объявлены жюри и конкурсная программа фестиваля короткометражного кино «Короче» Читать далее 16 августа 2022
Любовь как в сказке: Киноклуб Киноафиши приглашает на показ фильма «После. Долго и счастливо» Любовь как в сказке: Киноклуб Киноафиши приглашает на показ фильма «После. Долго и счастливо» Читать далее 15 августа 2022
Как сейчас выглядит и чем занимается красивый мальчик из «Каспера»? Как сейчас выглядит и чем занимается красивый мальчик из «Каспера»? Читать далее 15 августа 2022
Тест: только киноман угадает 10 из 10 фильмов по короткому и честному описанию Тест: только киноман угадает 10 из 10 фильмов по короткому и честному описанию Читать далее 16 августа 2022
Забыли про бодипозитив: 7 актеров, которых заставили похудеть ради роли Забыли про бодипозитив: 7 актеров, которых заставили похудеть ради роли Читать далее 16 августа 2022
Что посмотреть на выходных: 9 онлайн-новинок от приквела к «‎Игре престолов»‎ до нового сериала Marvel Что посмотреть на выходных: 9 онлайн-новинок от приквела к «‎Игре престолов»‎ до нового сериала Marvel Читать далее 19 августа 2022
Посмотрите новый анимационный фильм «Гостья из космоса» раньше всех Посмотрите новый анимационный фильм «Гостья из космоса» раньше всех Читать далее 15 августа 2022
Особо опасны: 5 фильмов о нарциссических личностях Особо опасны: 5 фильмов о нарциссических личностях Читать далее 18 августа 2022
10 красивых исторических мелодрам, которые перенесут вас в прошлое 10 красивых исторических мелодрам, которые перенесут вас в прошлое Читать далее 15 августа 2022
Related video