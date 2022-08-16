Неудержимый Джош Дюамель грабит банки в трейлере фильма «Бандит»

В картине на основе реальной истории также сыграли Мэл Гибсон и Элиша Катберт.

Портал Collider поделился эксклюзивным трейлером остросюжетного криминального экшена «Бандит», главные роли в котором исполнили Джош Дюамель, Элиша Катберт и Мэл Гибсон. Компании Redbox Entertainment и Quiver Distribution организуют цифровой релиз уже 23 сентября.

В центре повествования окажется обаятельный беглый преступник Гилберт Гэлвен — младший (Дюамель). Герой влюбляется в заботливую социальную работницу Андрею (Катберт). Чтобы обеспечить совместное будущее с ней, он возвращается к тому, что у него получается лучше всего — грабить банки. Возродив свое незаконное хобби, везучий жулик объединяется с гангстером Томми Кеем (Гибсон), который предоставляет ему массу новых возможностей, сопряженных с большим риском.

В основу сюжета легла реальная история Гилберта Гэлвена, заслужившего прозвище «Летающий бандит». В 1980-х под маской добропорядочного гражданина и под прикрытием рабочих командировок он в буквальном смысле исколесил всю Америку, воруя деньги и драгоценности.

Поставил фильм Аллан Ангар («Неизведанное», «В тисках»). Сценарий на основе романа Роберта Накла написал Крэйг Венман («Тайная одержимость»). В остальной каст вошли Оливия д’Або, Нестор Карбонелл, Хейли Уэбб, Рэйчел Маркариан, Клер Бронсон, Лесли Стрэттон и Свен Теммел.