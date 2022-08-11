Создатель «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» готовит новый сериал

Сериал «Лучше звоните Солу», являющийся приквелом «Во все тяжкие», подходит к концу, но автор этих популярных шоу уже работает над новым проектом. Согласно Variety, в ближайшие пару недель Винс Гиллиган представит заинтересованным телекомпаниям идею своего нового сериала.

Славу Гиллигану принесли именно «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу», однако его предстоящий сериал, как передают СМИ, будет более похож на «Секретные материалы», другое известное шоу в послужном списке автора. Конечно, как обычно у Гиллигана, его новый проект будет сфокусирован на людях, но в нем найдется место и сверхъестественному. В то же время не стоит ожидать повторения сериала об инопланетянах. Предполагается, что зрителей ждет зрелище в духе «Сумеречной зоны», но с фирменным сочетанием драмы и юмора, что свойственно Гиллигану.

Написав и спродюсировав «Во все тяжкие» для канала АМС, Гиллиган заработал репутацию одного из главных телевизионных авторов своего поколения. Сериал о школьном учителе, превратившемся в наркобарона, выиграл две статуэтки «Эмми» за лучшую драму. После окончания сериала Гиллиган стал соавтором и продюсером «Лучше звоните Солу». Последний эпизод приквела выйдет 15 августа.