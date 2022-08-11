Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод в стиле кунг-фу" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Создатель «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» готовит новый сериал

Создатель «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» готовит новый сериал

11 августа 2022 10:00
Создатель «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» готовит новый сериал

Винс Гиллиган готов отойти от криминала, вернувшись к своим творческим истокам.

Сериал «Лучше звоните Солу», являющийся приквелом «Во все тяжкие», подходит к концу, но автор этих популярных шоу уже работает над новым проектом. Согласно Variety, в ближайшие пару недель Винс Гиллиган представит заинтересованным телекомпаниям идею своего нового сериала.

Славу Гиллигану принесли именно «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу», однако его предстоящий сериал, как передают СМИ, будет более похож на «Секретные материалы», другое известное шоу в послужном списке автора. Конечно, как обычно у Гиллигана, его новый проект будет сфокусирован на людях, но в нем найдется место и сверхъестественному. В то же время не стоит ожидать повторения сериала об инопланетянах. Предполагается, что зрителей ждет зрелище в духе «Сумеречной зоны», но с фирменным сочетанием драмы и юмора, что свойственно Гиллигану.

Написав и спродюсировав «Во все тяжкие» для канала АМС, Гиллиган заработал репутацию одного из главных телевизионных авторов своего поколения. Сериал о школьном учителе, превратившемся в наркобарона, выиграл две статуэтки «Эмми» за лучшую драму. После окончания сериала Гиллиган стал соавтором и продюсером «Лучше звоните Солу». Последний эпизод приквела выйдет 15 августа.

Фото: Legion-Media
Юрий Липский
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Трагедия российских подростков, турецкая самоирония и корейский Бонд: новое в кинотеатре Okko Трагедия российских подростков, турецкая самоирония и корейский Бонд: новое в кинотеатре Okko Читать далее 29 июля 2022
Не узнать: как сейчас выглядят 12 актеров из культовых русских сериалов нулевых Не узнать: как сейчас выглядят 12 актеров из культовых русских сериалов нулевых Читать далее 11 августа 2022
Здравствуй, дерево: что нужно знать о сериале «Я есть Грут» Здравствуй, дерево: что нужно знать о сериале «Я есть Грут» Читать далее 10 августа 2022
Том Старридж: Песочный человек, одноклассник Паттинсона и просто мрачный красавчик Том Старридж: Песочный человек, одноклассник Паттинсона и просто мрачный красавчик Читать далее 9 августа 2022
Никаких больше супергероев: 6 фильмов и сериалов о простых смертных, основанных на комиксах Никаких больше супергероев: 6 фильмов и сериалов о простых смертных, основанных на комиксах Читать далее 10 августа 2022
Тест: какое существо из Marvel твое тотемное животное? Тест: какое существо из Marvel твое тотемное животное? Читать далее 9 августа 2022
Не отходя от экрана: 12 фильмов, которые держат в напряжении от начала до конца Не отходя от экрана: 12 фильмов, которые держат в напряжении от начала до конца Читать далее 10 августа 2022
Очень горячо: 6 актеров, которые начали свою карьеру с откровенных сцен Очень горячо: 6 актеров, которые начали свою карьеру с откровенных сцен Читать далее 9 августа 2022
9 идей, которые американцы украли из русских фильмов 9 идей, которые американцы украли из русских фильмов Читать далее 11 августа 2022
Вы удивитесь, сколько это стоит: 15 самых дорогих сериалов в истории Вы удивитесь, сколько это стоит: 15 самых дорогих сериалов в истории Читать далее 12 августа 2022
Тест: какая ты супергероиня из Marvel? Тест: какая ты супергероиня из Marvel? Читать далее 12 августа 2022
Related video